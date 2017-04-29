Akhisar Belediyespor, Kasımpaşa maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Akhisar Belediyespor, yarın İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda konuk olacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı.

Akhisar Belediyespor, Kasımpaşa maçına hazır… Yılmaz Atabarut Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki son antrenmanda taktik ağırlıklı çalışmalar yapıldı. Yeşil-siyahlılar da teknik direktör Okan Buruk, Kofi Adu, Miral Samardzic, Alper Uludağ ve Bora Körk’ü Kasımpaşa maçı kafilesine almadı.

Karayolu ile İstanbul’a gidecek olan Akhisar Belediyespor kafilesi, bu geceyi otelde geçirerek, maç saatini bekleyecek. Maçı hakem Arda Kardeşler’in yöneteceği açıklanırken, yardımcılıklarını da Cem Satman ve Mehmet Cem Hanoğlu’nun yapacağı bildirildi. Her iki ekip Süper Lig’de 9 kez karşı karşı gelirken, takımların birbirlerine karşı 4’er galibiyeti bulunuyor. 1 maç da beraberlikle sonuçlandı.

İki ekip arasında ligin ilk yarında oynan maçta Akhisar Belediyespor evinde rakibini 1-0 mağlup etmişti. Teknik direktör Okan Buruk'un cezası nedeniyle takımın başında olmayacağı karşılaşmaya yeşil-siyahlıların şu 11 ile çıkması bekleniyor:

“Milan Lukac, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Özer Hurmacı, Soner Aydoğdu, Ömer Bayram, Custodio, Olcan Adın, Ricardo Vaz Te, Sokol Cikalleshi.”

Yeşil-siyahlı takımda sakat ve cezalı futbolcu bulunmazken, Aykut Çeviker, Ömer Bayram, Caner Osmanpaşa, Soner Aydoğdu, Özer Hurmacı ve Onur sarı kart sınırında olan oyuncular arasında yer alıyor. Kasımpaşa tarafından yapılan açıklamaya göre, Passolig üzerinden satılan bilet fiyatlarının misafir takım 20, maraton 10, kapalı kale arkası 20 ve kapalı tribün 40 TL olarak belirlendiği bildirildi.