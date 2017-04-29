Artık mayıslar Galatasaray’ın değil

Son 4 yılda sadece bir kez şampiyonluk yaşayan Galatasaray, Beşiktaş’ın Medipol Başakşehir’i yenmesi durumunda kalan 3 sezonda da mayıs ayını göremeden ligden kopmuş olacak!

Futbolda son yıllarda istediği sonuçları alamayan Galatasaray, bu sezonu da büyük bir hayal kırıklığı ile sonlandırıyor. Bitime 6 hafta kala lider Beşiktaş'ın 15 puan gerisinde bulunan sarı-kırmızılıların şampiyonluk şansı mucizelerin ardında kaldı. Yarınki mücadelede Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i yenerse Galatasaray'ın matematiksel olarak şampiyonluk şansı kalmayacak. Çünkü ikili averajda rakibinin gerisinde bulunuyor. Ezeli rakibinin galibiyeti halinde ise Galatasaray, son 4 sezonda 3. kez mayıs ayını göremeden lige havlu atmış olacak. Galatasaray’daki ‘Mayıslar bizimdir' sloganı da son yıllarda tarihe karışmışa benziyor. 2013-14 sezonunun 30. haftasında 19 Nisan'da Arena'da Kasımpaşa'ya 4-0 yenilen Galatasaray, şampiyonluktan kopmuştu. 2014- 15'te mutlu sona ulaşan Galatasaray, geçen yıl ise 16 Nisan'da (29. hafta) Antalya'ya 4-2 kaybederek havlu atmıştı.

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Eğer yarın Beşiktaş kazanırsa, Aslan 1 Mayıs'taki Bursaspor maçına matematiksel olarak şampiyonluk şansını kaybetmiş bir şekilde çıkacak. Sarı-kırmızılılar, bu 4 yılda en fazla 30. haftaya kadar yarışın içerisinde kalabildi.