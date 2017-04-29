Atalanta-Juventus maçında spiker saldırıya uğradı

Juventus'un Atalanta ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada konuk ekibin resmi televizyon kanalında çalışan spiker Enrico Zambruno saldırıya uğradı.

İtalya Seri A’da dün oynanan ve 2-2 berabere biten Atalanta-Juventus maçında talihsiz bir olay yaşandı. Juventus’un resmi televizyon kanalı JTV’de çalışan Enrico Zambruno, mücadelenin 89. dakikasında gelen Atalanta golünün ardından ev sahibi takımın bir taraftarı saldırısına uğradı. Oldukça çekişmeli geçen ve son dakikaları nefes kesen maçta bir puanı Freuler’in golüyle kurtaran Atalantalı taraftar, hırslarını alamayarak spiker Enrico Zambruno’ya saldırdı. Holiganın Enrico Zambruno’yu defalarca darp ettiği ve agresif bir şekilde bağırdığı belirtildi.

Emre Belözoğlu ve kulüp çalışanları muhabire saldırdı Çaykur Rizespor ile 3-3 berabere kalan Medipol Başakşehir kafilesindeki bazı futbolcular ve kulüp çalışanları, maç sonunda görüntü alan bir televizyon kanalının kameraman ve muhabirine saldırdı. Olayda yaralanan muhabir ve kameraman polise giderek şikayetçi oldu. İlgili Haberi Oku

Saldırı nedeniyle maçın kalan bölümünü anlatamayan İtalyan spiker, JTV izleyicilerine golün gelişimini de sunamadı. Bunun üzerine izleyicilerinden özür dileyen Enrico Zambruno, başına gelen olayı da televizyondan paylaşarak neden golü düzgün bir şekilde anlatamadığını izah etti.

TÜRKİYE’DEKİ OLAYLAR AKILLARA GELDİ

Bu saldırı ülkemizde de sıklıkla rastladığımız muhabirlere saldırı olaylarını akıllara getirdi. 17 Kasım 2014 tarihinde Kazakistan ile oynanan milli maçın ardından korumalar gazetecilere saldırmıştı. Kendisine küfür edildiği için maç öncesi sahayı terk eden Volkan Demirel, stadyumdan çıkarken gazetecilerin işlerini yapmaları engellenmeye çalışılmıştı. Volkan Demirel, Emre Belözoğlu ve Fenerbahçe Futbol Takımı İdari Menajeri Hasan Çetinkaya ile stattan ayrılırken, yanlarında bulunan güvenlik görevlileri, görüntü almaya çalışan basın mensuplarını engellemeye çalışmıştı. Yaşanan arbede sonrası güvenlik görevlileri basın mensuplarına saldırmıştı. Güvenlik görevlilerine müdahale eden polis, olayın daha fazla büyümesini önlemişti.

Demirkol`dan Emre Belözoğlu`na sert sözler Spor yazarı Mehmet Demirkol, NTV Spor'daki 'Spor Servisi' programında gündemi değerlendirdi. Başakşehirli oyunculara PFDK'nın verdiği cezaları eleştiren Demirkol, Emre Belözoğlu'nun 'özür' açıklamalarıyla ilgili ise sert konuştu. İlgili Haberi Oku

Bu olayın bir benzeri belki de daha vahimi geçtiğimiz hafta Rize’de yaşandı. Medipol Başakşehir futbolcuları, Emre Belözoğlu ile bir taraftar arasında yaşanan tartışmayı görüntülemek isteyen gazeteciye saldırdı. Beş futbolcunun bir gazeteciyi darp etmesi hatta yerdeyken hala tekme ve yumruk atmaya çalışması ülke futbolunun bir numaralı gündem maddesi oldu. Daha sonra Rize’den kalkıp İstanbul’a gelen muhabirden özür dileyen Medipol Başakşehir futbolcuları, sergiledikleri tavır ile de tepki çekmeyi başardı. Özellikle Emre Belözoğlu’nun, özür dilemeyi muhabire bir lütufmuş gibi sunması herkesi şaşkına çevirdi.

Başakşehirli futbolcular A Spor`a ziyarette bulundu Medipol Başakşehirli futbolculardan Emre Belözoğlu, Yalçın Ayhan, Volkan Babacan ve Ufuk Ceylan, başkan Göksel Gümüşdağ ile birlikte, A Spor'u ziyaret edip, yaşanan olaylardan dolayı özür diledi. İlgili Haberi Oku

Bu büyük olaylar dışında hemen hemen her haberde psikolojik ve fiziksel saldırıya uğrayan Türk gazetecilerin yaşadıklarının ardından basın meslek kuruluşlarının işlevleri tartışılmaya başlandı. TSYD, Gazeteciler Cemiyeti gibi kuruluşların böyle olaylara yeterli tepkiyi veremediği eleştirileri son olayla birlikte ciddi biçimde arttı. Gazetecilerin yaşadıkları saldırı olaylarına tepkiler ne yazık ki yetersiz kaldı.