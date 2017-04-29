Aziz Yıldırım’dan Advocaat itirafı!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Divan Kurulu Toplantısı'nda yaptığı açıklamada Advocaat ile yapılan görüşmenin detaylarını anlattı.

Fenerbahçe Divan Kurulu Toplantısı’nda konuşan Başkan Aziz Yıldırım, teknik direktör Dick Advocaat’ın takımın başında kalmasını istediklerini, Hollandalı çalıştırıcının tekliflerini kabul etmediğini söyledi. Advocaat ile yapılan görüşmenin detaylarını veren Aziz Yıldırım, şunları söyledi:

“Bu sene kötü zaman geçirdik futbolda… Uyum olmadı.. Hocamız Hollanda Milli Takımı'ndan 1 yıllık teklif aldı. Biz ona kalmasını arzu ettiğimizi söyledik. Kulüp takımı çalıştırmak istemediğini söyledi o konuyu kapattı. Biz antrenörlük çalışmalarını yaptık. 2-3 antrenörle konuşmamız devam ediyoruz. Mayıs ayında transferlerin hepsini bitireceğiz. Seneye muhalif kongrede şampiyon bir Fenerbahçe olarak geleceğim. Bunu bazı yüzsüzlere karşı yapacağım.”

Aziz Yıldırım: Bazı yüzsüzlere karşı şampiyon olacağım Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Seneye şampiyon bir kadro kurmak için şimdiden çalıştıklarını söyleyen Yıldırım, seneye muhalif kongreye şampiyon geleceklerini söyledi. İlgili Haberi Oku