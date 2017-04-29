Beşiktaş ile Fenerbahçe’nin Dudu savaşı

Beşiktaş yönetiminin listesinin ilk sırasındaki Dudu, ezeli rakip Fenerbahçe'nin de gündeminde. Şampiyonlar Ligi’nde oynamak isteyen Brezilyalı yıldızın net tercihi ise Kartal olmak. Tek engel, Palmeiras kulübünün yüksek bonservis bedeli beklentisi...

Ligde bitime 6 hafta kala Beşiktaş, zirvede 11 puan fark attığı ezeli rakibi Fenerbahçe ile transfer savaşında da karşı karşıya. Siyah-beyazlıların uzun süredir gündemini meşgul eden Palmeiras'tan Dudu, sarı-lacivertlilerin de yakın takibinde… Yönetici Metin Albayrak'ın geçen ay Brezilya seferinde görüştüğü sambacı yıldızın menajeri, Kanarya'nın ilgisine rağmen 25 yaşındaki hücumcunun Şampiyonlar Ligi'nde oynama hedefiyle sadece Beşiktaş'a gelmek istediğini ifade etmişti. Bu nedenle transfer derbisinde çok daha avantajlı durumda bulunan yönetim, şampiyonluğun ilanıyla birlikte vakit kaybetmeden Dudu için en somut adımını atacak.

Dudu Beşiktaş`ı istiyor Uzun süredir Beşiktaş'ın transfer gündemini meşgul eden Brezilyalı yıldız Dudu, siyah-beyazlı formayı giymeye dünden razı... Kulübü Palmeiras ile pazarlıkları ise bizzat Başkan Fikret Orman üstlendi. İlgili Haberi Oku

Başkan Fikret Orman, 12 milyon Euro civarında bonservis bedeli beklentisinde olan Palmeiras kulübüyle bizzat masaya oturup kiralık formülünü önermeye hazırlanıyor. Forvet hattının her bölgesinde görev yapabilen ve Brezilya Milli Takımı'na kadar yükselen joker oyuncu, Beşiktaş – Lyon maçını izlerken fotoğrafını sosyal medyada paylaşmıştı.