Beşiktaş yönetimi kesenin ağzını açtı

En yakın rakibi Başakşehir'e 7 puan fark atan Beşiktaş'ta şampiyonluk için herkes geri sayıma geçti. Kartal, yarın Başakşehir'le, 30. haftada da Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar iki maçını kazanır, Başakşehir de 30. haftada Antalya deplasmanında takılırsa Beşiktaş bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Yönetim, futbolcuların motivasyonunu arttırmak için kesenin ağzını açtı. Siyah-beyazlıların, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarının kazanılması halinde oyunculara 100'er bin TL ekstra prim ödemeyi planladığı öğrenildi. Sürpriz yapacak Bu para, şampiyonluk priminden ayrı olarak düşünülüyor.
Şampiyonluk primi ile ilgili henüz rakam belirlemeyen yöneticiler, mutlu sona ulaşılması halinde oyunculara 250'şer bin lira dağıtmayı düşünüyor. Ödenecek primlerin Başakşehir maçı öncesi futbolculara açıklanması bekleniyor.