Beşiktaş yönetimi kesenin ağzını açtı

Beşiktaş yönetimi, takımın motivasyonunu arttırmak için harekete geçti. Üst üste 2 galibiyet alınması halinde futbolculara 100’er bin lira ekstra ödeme yapılacak.

En yakın rakibi Başakşehir'e 7 puan fark atan Beşiktaş'ta şampiyonluk için herkes geri sayıma geçti. Kartal, yarın Başakşehir'le, 30. haftada da Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar iki maçını kazanır, Başakşehir de 30. haftada Antalya deplasmanında takılırsa Beşiktaş bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Yönetim, futbolcuların motivasyonunu arttırmak için kesenin ağzını açtı. Siyah-beyazlıların, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarının kazanılması halinde oyunculara 100'er bin TL ekstra prim ödemeyi planladığı öğrenildi. Sürpriz yapacak Bu para, şampiyonluk priminden ayrı olarak düşünülüyor.

Beşiktaş ile Fenerbahçe`nin Dudu savaşı Beşiktaş yönetiminin listesinin ilk sırasındaki Dudu, ezeli rakip Fenerbahçe'nin de gündeminde. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyen Brezilyalı yıldızın net tercihi ise Kartal olmak. Tek engel, Palmeiras kulübünün yüksek bonservis bedeli beklentisi... İlgili Haberi Oku

Şampiyonluk primi ile ilgili henüz rakam belirlemeyen yöneticiler, mutlu sona ulaşılması halinde oyunculara 250'şer bin lira dağıtmayı düşünüyor. Ödenecek primlerin Başakşehir maçı öncesi futbolculara açıklanması bekleniyor.