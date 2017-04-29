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Beşiktaş’tan Trabzonspor’a 30 sayı fark

Spor Toto Basketbol Ligi'nde Beşiktaş, Trabzonspor'u 92-62 yenmeyi başardı.
16:0729 Nisan 2017
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Beşiktaş’tan Trabzonspor’a 30 sayı fark

Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 28. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, Akatlar Arena'da karşılaştığı Trabzonspor Medical Park'ı 92-62'lik skorla mağlup etti.

Salon: Akatlar Arena

Hakemler: Ali Serkan Emlek , Halil Baldemir , Semih Vural

Beşiktaş Sompo Japan: Muratcan Güler 6, Clark 14, Şafak Edge , Erkan Veyseloğlu 4, Stimac 9, Thompson 13, Roll 13, Sertaç 8, Dj Strawberry 10, Kenan Sipahi 5, Weems 7, Doğan 3

Başantrenör: Ufuk Sarıca

Trabzonspor Medical Park: Ozan , Erol Can 2, Dusan 2, Mustafa , Hardy 17, Wright 9, Moody 6, Lee , Kadji 19, Green 6, Kaan , Cardenas 2, Özgür

Başantrenör: Sergey Bazarevich

1. periyot: 30-14 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)

Devre:47-32 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)

3. periyot:70-44 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)

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