Beşiktaş’tan Trabzonspor’a 30 sayı fark

Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 28. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, Akatlar Arena'da karşılaştığı Trabzonspor Medical Park'ı 92-62'lik skorla mağlup etti.
Salon: Akatlar Arena
Hakemler: Ali Serkan Emlek , Halil Baldemir , Semih Vural
Beşiktaş Sompo Japan: Muratcan Güler 6, Clark 14, Şafak Edge , Erkan Veyseloğlu 4, Stimac 9, Thompson 13, Roll 13, Sertaç 8, Dj Strawberry 10, Kenan Sipahi 5, Weems 7, Doğan 3
Başantrenör: Ufuk Sarıca
Trabzonspor Medical Park: Ozan , Erol Can 2, Dusan 2, Mustafa , Hardy 17, Wright 9, Moody 6, Lee , Kadji 19, Green 6, Kaan , Cardenas 2, Özgür
Başantrenör: Sergey Bazarevich
1. periyot: 30-14 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
Devre:47-32 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
3. periyot:70-44 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)