Bruma İngiltere yolcusu

ESPN’in haberine göre ara transfer döneminde Portekizli yıldızla ilgilenen İngiliz devi Tottenham, yazın Galatasaray’ın 22 yaşındaki oyuncusu Bruma'yı renklerine katacak. Galatasaray’ın da 1 yıllık sözleşmesi kalan Bruma’yı göndermeye sıcak baktığı belirtildi.

Son yıllarda futbolda ağır bir şekilde kan kaybeden Galatasaray'da son yolcu belli oldu: Bruma… ESPN'in haberine göre sezon sonunda Galatasaray ile olan sözleşmesi sona erecek olan Bruma, İngiliz ekibi Tottenham'ın yolunu tutacak. Ara transfer döneminde de Ada ekibinin nabız yokladığı belirtilirken, bu kez mutlu sona ulaşacağı iddia edildi. 2013 yılında Sporting Lizbon'dan bonuslar dahil olmak üzere 13 milyon Euro'ya transfer edilen 22 yaşındaki oyuncuyu bedava olarak elinden kaçırmak istemeyen sarı-kırmızılıların da transfere sıcak baktığı ifade edildi.

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Bruma'ya yakın olan isimlere dayandırılan haberde, başarılı futbolcunun da Tottenham gibi önemli bir ekipte forma giymek istediğinin altı çizildi.