Bursasporlu oyuncular el topu oynadı

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında sahasında Galatasaray’ı konuk edecek olan Bursaspor’da, bu maçın hazırlıkları bugün akşam saatlerinde yapılan antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Mutlu Topçu nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Antrenmana ısınma koşularıyla başlayan futbolcular, daha sonra iki gruba ayrılarak el topu oynadı. Antrenmanın ikinci bölümünde 5’e 2 pas pres çalışması yapan Timsah, son bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirdi.
Yeşil-beyazlılar, yarın akşam saatlerinde Özlüce Tesisleri’nde son antrenmanını yaparak hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından kampa girerek maç saatini bekleyecek.