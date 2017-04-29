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BURSASPOR
01 Mayıs 2017 20:00
BURSASPOR
vs
GALATASARAY
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Bursasporlu oyuncular el topu oynadı

Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü. Neşeli geçen antrenmanda yeşil-beyazlı oyuncuların el topu oyununda renkli görüntüler ortaya çıktı.
19:3129 Nisan 2017
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Bursasporlu oyuncular el topu oynadı

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında sahasında Galatasaray’ı konuk edecek olan Bursaspor’da, bu maçın hazırlıkları bugün akşam saatlerinde yapılan antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Mutlu Topçu nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Antrenmana ısınma koşularıyla başlayan futbolcular, daha sonra iki gruba ayrılarak el topu oynadı. Antrenmanın ikinci bölümünde 5’e 2 pas pres çalışması yapan Timsah, son bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirdi.

Yeşil-beyazlılar, yarın akşam saatlerinde Özlüce Tesisleri’nde son antrenmanını yaparak hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından kampa girerek maç saatini bekleyecek.

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