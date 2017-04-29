Denizlispor 0-0 Elazığspor / Maç özeti

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Denizlispor, sahasında Elazığspor’la golsüz berabere kaldı.

TFF 1. Lig’de Denizlispor, kendi sahasında Elazığspor’la 0-0 berabere kaldı. Korkulu rüya görmemek için galibiyete odaklanan yeşil siyahlı ekip tüm çabasına karşın aradığı golü bulamadı. Denizlispor bu sonuçla puanını 35 yaparken, Elazığspor 36 puana ulaştı.

Denizlispor 0-0 Elazığspor

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Tolga Özkalfa ( xx), Serkan Gençerler (xx), Mehmet Metin ( xx)

DENİZLİSPOR: Zeki (xx)- Taha Can (xx), Ömer Alp (xx), Cenk (xx), Kerem Can (xx), Sankoh (xx), Burak (xx), Kappel (xx) (Dk.70 Anıl x), Barış (xx) (Dk.86 Cihan), Ziya (xx), Yasin (x) (Dk.62 Moritz xx)

ELAZIĞSPOR: Çağlar (xxx)- Hakan (xx), Mehmet Yiğit (xx), Mehmet Ozan (xx), Murat Kalkan (xx), Çağrı (xx), Mesut (xx) (Dk.90 Murat Kayalı), Tom (xx), Berk (xx) (Dk.70 Youssef xx), Diarra (xx) (Dk.82 Cajic), Kehinde (xx)

SARI KARTLAR: Kerem Can, Moritz (Denizlispor), Mehmet Ozan (Elazığspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

20. dakikada Ziya’nın yaklaşık 25 metreden sert şutunu kaleci Çağlar kornere çeldi.

31. dakikada Mesut’un sağ kanattan ortasında arka direkte Mehmet Ozan’ın kafa vuruşu kalecide kaldı.

32. dakikada gelişen Denizlispor atağında topla buluşan Barış çaprazdan ceza alanına girip kaleciyi çalımladı. Sert vuruşunda top yan filelerde kaldı.

41. dakikada Tom’un ortasında penaltı noktası üzerinde Diarra’nın kafa vuruşunda kaleci Zeki topu iki hamlede kornere çeldi.

45. dakikada Diarra’nın ortasında defanstan seken topu önünde bulan Hakan’ın sert vuruşunu kaleci Zeki topu çizgi üzerinde yumrukla çeldi, defans topu uzaklaştırdı.

49. dakikada Burak’ın sol kanattan ortasında Yasin’in vuruşu defanstan döndü. Topu önünde bulan Kappel yakın mesafeden düzgün vuramayınca top kalecide kaldı.

56. dakikada Sankoh’un pasıyla ceza alanında buluşan Yasin rakibini çalımlayıp sert vurdu, top kalecide kaldı.

57. dakikada ceza alanı dışında Ziya’nın pasıyla buluşan Kappel’in sert vuruşunu kaleci ayaklarıyla çıkardı, defans topu uzaklaştırdı.

80. dakikada Moritz’in pasıyla çaprazdan ceza alanına giren Ziya’nın sert şutunu kaleci çeldi, topu önünde bulan Moritz’in vuruşu yan direği sıyırıp auta gitti.

83. dakikada kaleci Çağlar’ın ayakla uzaklaştırmak istediği top Moritz’e çarpıp direğinin yanından auta gitti.