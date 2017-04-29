Eren Derdiyok’a sürpriz talip

Galatasaray'ın forveti Eren Derdiyok'a ülkesi İsviçre'den talip var. Başarılı oyuncuyu Basel istiyor.

Galatasaray sezon başında 4 milyon Euro'ya Kasımpaşa'dan transfer ettiği Eren Derdiyok'a ilginç bir talip çıktı. İsviçre Milli Takım forması giyen Eren'e, Basel'in talip olduğu iddia edildi.

İsviçre'de yayın yapan Blick gazetesi, yeni sezon için forvet arayışı içerisinde bulunan Basel'in Galatasaray ile temasa geçtiğini yazdı. Bu sezon resmi maçlarda 12 gol atan 28. yaşındaki oyuncunun 18 yaşında Basel altyapısına transfer olduğu hatırlatıldı.

PODOLSKI: ÖZLEYECEĞİM

Sezon sonunda Japonya ekibi Vissel Kobe'nin yolunu tutacak olan Lukas Podolski, şimdiden Türkiye'deki günlerini özleyeceğini söyledi. Takım arkadaşlarıyla konuşan ve kalan 6 haftada elinden gelenin en iyisini yapacağını belirten Alman futbolcu, Türkiye'de güzel günler yaşadığını ve burayı asla unutamayacağını belirtti.