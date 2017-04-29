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Fenerbahçe 83 – 61 Galatasaray / Maç özeti

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, Metro Enerji Spor Salonu'nda karşılaştı. Ev sahibi Fenerbahçe ilk maçtan 83-61 galip ayrıldı ve seride 1-0 öne geçti.
22:1429 Nisan 2017
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Fenerbahçe 83 – 61 Galatasaray / Maç özeti

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray’ı 83-61 yenerek, 1-0 öne geçti. Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride ikinci maç 2 Mayıs Salı günü yine Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde yapılacak.

Fenerbahçe 83 – 61 Galatasaray

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Kaan Büyükçil, Murat Ciner, Özge Şentürk

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 7, Quigley 19, Gruda 14, Parker 15, Verameyenka 10, Ayşe Cora 5, Tuğçe Canıtez, Pelin Derya Bilgiç 13, Melisa Korkmaz,

Galatasaray: Işıl Alben 11, Jefferson 19, Cansu Köksal 8, Pınar Gezici, Vitolo, Traore 9, Papova 5, Seda Deniz 1, Deniz Çolakoğlu 4, İrem Naz Topuz 4

1. Periyot: 21-8

Devre: 42-23

3. Periyot: 65-43

5 Faulle çıkan: 30.44 İrem Naz Topuz (Galatasaray)

 

Son güncelleme: 22:22 | 29.04.2017
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