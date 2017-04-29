Fenerbahçe’de ibre Ospina’ya döndü

Gelecek sezon kaleye takviye yapacak olan Fenerbahçe’de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Fenerbahçe, Harun Tekin için Bursaspor'un yüksek bonservis bedeli istemesi üzerine tüm dikkatini Arsenal’ın gözden çıkardığı Kolombiyalı eldiven Ospina'ya odakladı.

Bursaspor’un Harun Tekin için yüksek bonservis bedeli istemesi üzerine Fenerbahçe yönetimi, bu transferi beklemeye aldı ve ibreyi David Ospina'ya çevirdi. Arsenal'ın, gelecek sezon kadrosunda düşünmediği Kolombiyalı kaleciyi satmayı düşündüğü ancak sarı-lacivertlilerin bu transferi kiralık olarak bitirmeyi hedeflediği kaydedildi. Fener yönetimi, önümüzdeki günlerde İngiltere'ye çıkarma yapacak. İngiliz kulübünün, Roma'da kiralık olarak forma giyen Wojciech Szczesny'nin takıma geri döneceği için Ospina'yı satmakta ısrarcı olduğu belirtildi. Fenerbahçe ise cazip bir kiralama teklifiyle Arsenal'ı ikna etmenin peşinde. Bu sezon Petr Cech'in arkasında kalan ve sadece 13 maç oynayan Kolombiyalı file bekçisi, 2018 Dünya Kupası'nda yer almak için düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor.

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HARUN BASKI YAPIYOR

David Ospina'nın da oynayabileceği bir kulübe gitmek istemesi, Fenerbahçe'nin elini güçlendiriyor. Sarı-lacivertliler ayrıca, Harun Tekin için Bursaspor’un tavrının değişmesini bekleyecek, herhangi bir gelişme olmazsa alternatif isimler üzerinde çalışmaya devam edecek. Milli kalecinin, Fenerbahçe'ye gelmek istemesi nedeniyle yeşil-beyazlılara, kendisine kolaylık sağlanması doğrultusunda yoğun baskı uyguladığı kaydedildi.