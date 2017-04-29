Galatasaray’a bedava stoper

İngiliz basını, sezon sonunda Cardiff City ile sözleşmesi sona erecek olan 28’lik Gabon’lu stoper Bruno Manga’nın gelecek sezon Galatasaray forması giyeceğini yazdı.

Gelecek sezon savunmaya en az bir takviye yapacak olan Galatasaray, rotasını İngiltere'ye çevirdi. Ada basınında çıkan haberlere göre sarı-kırmızılılar, Championship ekibi Cardiff City'nin Gabon'lu stoperi Bruno Manga'yı sezon sonunda renklerine katacak. 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek olan 28 yaşındaki Gabon'lu yıldız oyuncu için bonservis ödenmeyeceği aktarıldı. Cardiff'in sözleşme yenileme isteğini geri çeviren Manga'nın, Galatasaray gibi daha iyi maddi imkânlar sunan ve Avrupa'da mücadele edecek bir takıma gitmek istediği belirtildi.

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2014 yılında Fransız ekibi Lorient'ten 6.25 milyon Euro karşılığında transfer edilen 28 yaşındaki futbolcu için Avrupa'nın bazı takımlarının ilgisi olduğunun ancak Galatasaray'ın bir adım önde bulunduğunun altı çizildi.