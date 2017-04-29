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GALATASARAY
01 Mayıs 2017 20:00
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Galatasaray’da gidecekler ve kalacaklar – Galatasaray haberleri

Galatasaray'da Sinen Gümüş ayrılmayı kafasına koydu. Cavanda ile kesin olarak yollar ayrılacak. Josue'nin ise kalması bekleniyor.
10:1129 Nisan 2017
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Galatasaray’da gidecekler ve kalacaklar – Galatasaray haberleri

Galatasaray’da bir türlü istediği süreleri alamayan Sinan Gümüş, ayrılmak istiyor. Yönetim yeni sezonda oyuncusunu kiralamak isterken, Sinan ise yurt dışında bir takıma kalıcı olarak gitmeyi kafasına koymuş.

CAVANDA KESİN GİDİYOR

Riekerink’in isteği üzerine transfer edilen Luis Cavanda, beklentilerin bir hayli altında kaldı.Hollandalı çalıştırıcı döneminde formayı kalıcı olarak alamayan ve sık sık sakatlanan Belçikalı yıldız, Igor Tudor ile de formaya hasret kaldı. Süre aldığı dönemlerde vasatı aşamayan Cavanda'yla ise sezon sonunda kesin olarak yollar ayrılacak.

JOSUE KALIYOR

Igor Tudor'un göreve gelmesinin ardından performansında gözle görülür bir yükseliş fark edilen Josue'nin gelecek sezon da takımda kalması isteniyor. Porto'dan kiralanan Portekizli oyuncudan memnun kalan Hırvat çalıştırıcı, bonservisinin alınmasını ya da yeniden kiralanmasını istedi. Yönetim de bunun için nabız yoklamaya başladı.

CARLOLE MU LINNES Mİ?

Teknik Direktör Igor Tudor'un en büyük çıkmaza girdiği konuların başında sol bek geliyor. Martin Linnes ve Fenerbahçe derbisinde hata yapan Carole arasında kalan Tudor, kararını İstanbul'daki son idmanın ardından verecek.

Etiketler
Carole Cavanda galatasaray josue linnes Sinan Gümüş Tudor
Son güncelleme: 10:38 | 29.04.2017
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