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Ioannis Sfairopoulos: Efes kırılma anlarında iyi oynadı

Olympiakos Başantrenörü Ioannis Sfairopoulos, Anadolu Efes’e karşı aldıkları galibiyetin çok önemli olduğunu belirtti.
00:1429 Nisan 2017
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Ioannis Sfairopoulos: Efes kırılma anlarında iyi oynadı

Olympiakos, Euroleague Çeyrek Final serisi 4. maçında deplasmanda mücadele ettiği Anadolu Efes'i 74-62 mağlup ederek, seriyi 2-2 yaptı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Olympiakos Başantrenörü Ioannis Sfairopoulos, “Bizim için önemli bir galibiyetti. Maça hücumda ve savunmada odaklı çıktık. Maça kötü başladık, Efes kırılma anlarında iyi oynadı. Biz maçın sonlarına doğru reaksiyon göstermeye başladık. İkinci yarının başlamasıyla maçın sertliği artmaya başladı. Savunma iyi performansla Anadolu Efes'i son periyotta 8 sayıda tuttuk. Seri şu an 2-2. 5. maç bizim evimizde olacak. Odaklanmış bir biçimde maça çıkacağız” diye konuştu.

Etiketler
euroleague Ioannis Sfairopoulos olympiakos
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