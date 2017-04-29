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ALANYASPOR
29 Nisan 2017 16:02
KAYSERİSPOR
1 - 0
AYTEMİZ ALANYASPOR
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Kayserispor – Alanyaspor maçı canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor evinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Maçta canlı skor, canlı anlatım, istatistikler ve son dakika gelişmeleri burada.
15:0829 Nisan 2017
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Kayserispor – Alanyaspor maçı canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig’in 29. hafta maçında Kayserispor, evinde Aytemiz Alanyaspor’u konuk ediyor. Başalama saati 16:00 olan karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

CANLI MAÇ ANLATIMIKayserispor – Alanyaspor

Süper Lig’de ikinci yarıya rüya gibi bir başlangıç yapan Kayserispor’da bir anda ibre tersine döndü. Kötü gidişin faturasını üzerine alan teknik direktör Sergen Yalçın istifa etti. Sarı-kırmızılılarda görevine yeni başlayan Mesut Bakkal, takımı başında ilk maçına çıkıyor. Kayserispor üst üste aldığı 4 mağlubiyetin telafisini yapmak istiyor.

Safet Susic önderliğinde iyi bir form grafiği yakalayan Akdeniz temsilcisi de Osmanlı yenilgisi Kayserispor karşısında unutturmak amacında.

MAÇ KADROSU

Etiketler
alanyaspor canlı anlatım canlı izle kayserispor maç özeti süper lig
Son güncelleme: 15:58 | 29.04.2017
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