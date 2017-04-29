Kayserispor – Alanyaspor maçı canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor evinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Maçta canlı skor, canlı anlatım, istatistikler ve son dakika gelişmeleri burada.

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