Kayserispor – Alanyaspor maçı canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig’in 29. hafta maçında Kayserispor, evinde Aytemiz Alanyaspor’u konuk ediyor. Başalama saati 16:00 olan karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.
Süper Lig’de ikinci yarıya rüya gibi bir başlangıç yapan Kayserispor’da bir anda ibre tersine döndü. Kötü gidişin faturasını üzerine alan teknik direktör Sergen Yalçın istifa etti. Sarı-kırmızılılarda görevine yeni başlayan Mesut Bakkal, takımı başında ilk maçına çıkıyor. Kayserispor üst üste aldığı 4 mağlubiyetin telafisini yapmak istiyor.
Safet Susic önderliğinde iyi bir form grafiği yakalayan Akdeniz temsilcisi de Osmanlı yenilgisi Kayserispor karşısında unutturmak amacında.