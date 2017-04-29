Karabükspor 1 puandan memnun

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasının açılış maçında Kardemir Karabükspor, deplasmanda Gaziantepspor ile golsüz berabere kaldı.

Kırmızı-mavili ekip, bu sezon deplasmanda oynadığı 14 karşılaşmadan 3. beraberliğini Gaziantepsor karşısında alırken, tek galibiyetini ise Adanaspor’a karşı elde etmişti.

Kardemir Karabükspor Asbaşkanı Tolga Gül, Gaziantepspor ile aralarındaki 10 puan farkı koruduklarını söyledi. Ligin alt sıralarından kurtulmak isteyen Gaziantepspor karşısında mücadelenin zorlu geçeceğini bildiklerini kaydeden Gül, “Alt sıralardan kurtulmak isteyen rakibimizin son haftalarda aldığı puanlarla bir çıkışı vardı. Karşılaşmanın zorlu geçeceğini biliyorduk ve galip gelemezsek bile en azından berabere kalarak son 5 haftaya girerken aramızdaki 10 puan farkı korumak istiyorduk. Var gücüyle mücadele eden rakibimiz 3 puan alma hedefi olduğu gibi bizde deplasmandan puan veya puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyorduk. 3 puana ihtiyacı olan bir takım karşısında mücadelenin ilk yarısı istediğimiz gibi gitti. Rakibimiz pozisyon buldu ama baskılı oynadık. İkinci yarı bazı bölümlerde kontrolü kaybettik. Yine de maçın sonunda bizi 3 puan memnun ederdi fakat üzülmeyeceğimiz şekilde maçtan ayrılmasını bildik. İki tarafta galibiyete oynadı. Beraberlik olsa bile üzülmeyecektik ve sonuçta beraberlikle bitti. Baktığımız zaman maçın hakkı da beraberlikti” diye konuştu.

Tolga Gül, takıma 2 gün izin verdiklerini ve Pazartesi gününden itibaren Osmanlıspor maçının hazırlıklarına başlayacaklarını da sözlerine ekledi.