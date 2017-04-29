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29 Nisan 2017 16:02
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AYTEMİZ ALANYASPOR
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Mesut Bakkal: İyi bir galibiyet oldu

Kayserispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, “İyi bir galibiyet oldu” dedi.
18:5229 Nisan 2017
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Mesut Bakkal: İyi bir galibiyet oldu

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 29. Haftasında sahasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, “4 hafta sonra gelen galibiyetin benimle olması güzel. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Oyuncularıma da teşekkür ediyorum. Maçı bırakmadılar. Güzel mücadele ettiler. 5 gün beraber olmamıza rağmen iyi cevap verdiler. İyi bir galibiyet oldu. Rakibin 10 kişi kalması bizim işimizi daha da kolaylaştırdı” ifadelerini kullandı.

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