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Perasovic: Şüpheyle oynadık, zorluk çektik

Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, Olympiakos’un galibiyeti hak ettiğini söyledi.
00:0229 Nisan 2017
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Perasovic: Şüpheyle oynadık, zorluk çektik

Anadolu Efes, Euroleague Çeyrek Final serisi 4. maçında sahasında karşılaştığı Yunan ekibi Olympiakos'a 74-62 yenildi ve seri 2-2'ye geldi. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, “Olympiakos galibiyeti hak etti. Maça iyi başladık ve avantaj bizdeydi. Çok ciddi bir takım. İlk yarı bitmeden farkı kapadılar. Maçı belirleyen çeyrek, son çeyrekti. Şüphe ile oynadık. Zorluk çektik. Hücumda sayı bulamadık. Bu da maçın başında yaptığımız savunmayı yapamamamıza neden oldu. Faul atışlarında sıkıntı yaşadık. Onlar içeriden sayılar buldu, biz de karşılık veremedik” diye konuştu.

Etiketler
anadolu efes euroleague Velimir Perasovic
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