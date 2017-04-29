Samsunspor borç ödedi

Samsunspor Başkanı İsmail Erkurt Tutu, bu zamana kadar 20 milyon TL civarında eski futbolcu borcu ödediklerini, 30 Haziran’a kadar transfer yasağı getirebilecek 3 milyon TL civarındaki bir dosyanın bulunduğunu söyledi.

Samsunspor 20 milyon TL eski futbolcu borcu ödedi.Başkan Erkurt Tutu, Samsunspor'un yeni stadyumunda basın mensupları ile bir araya geldi.

Samsunspor hakkında sorulan sorulara uzun cevaplar veren Başkan Tutu, yaklaşık 2 saat süren bir basın açıklaması yaptı. Sorulan her soruya cevap veren Tutu, Teknik Direktör Osman Özköylü, futbolcu alacakları ve transfer yasağı konusunda önemli ayrıntılara değindi.

“20 milyon TL futbolcu borcu ödendi”

Bu zaman kadar görev sürecince 20 milyon TL futbolcu alacağı ödediklerinin altını çizen Başkan Erkut Tutu, “Samsunspor'u devraldığımızda kulübün 69 milyon TL civarında borcu olduğunu hesapladık. Bu borcun 28 milyon TL'ye yakını yerli ve yabancı futbolcu, avukat, menajer ve kulüp borçlarını kapsıyor. Bugün geldiğimiz noktada bu borçların hepsinin 8 milyon TL'ye düştüğü gözüküyor. Yani futbolcu borçlarının 20 milyonu ödemişiz. İlk geldiğimizde kulübün en büyük sorunu ve borcu yabancı futbolcularaydı. Bizi en çok korkutan oydu. Hepsi Euro bazında hesaplanıyordu. Şu anda fazla bir yabancı futbolcu borcumuz kalmadı. 3-5 tane yabancı futbolcu borcuyla boğuşuyoruz” dedi.

“Osman Hoca ile 2,5 yıllık sözleşmemiz var”

Osman Özköylü dışında başka bir hocayla telefonda bile görüşmediğini vurgulayan Başkan Tutu, “Biz bir aileyiz. Sorunlar muhakkak ki olacak. Oturacaksınız, konuşacaksınız. Ortak noktaya geleceksiniz. Eksikleri bulacaksın ve devam edeceksin. Osman Hoca, basın toplantısında farklı sorunlar var, yönetimle ilgili bir sorun var demedi. Bizim kimseyi ikna etme gibi bir konu gündemde yok. Bizim sorunlu olan bir şeyimiz yok ki ikna edelim. Bizim bir hocamız var. Hocamız ile 2,5 yıllık bir sözleşmemiz var. Sözleşmemiz devam ediyor. Biz sözleşme gereğince bütün yükümlülüklerimizi Samsunspor olarak yerine getiriyoruz. Samsunspor'un başındaki hocayı ikna edeceğiz diye bir konu yok ki ikna edelim. Lig bitince hocamızla oturup konuşacağız. Samsunspor'un ortak noktasında, fayda getirecek her konuda neden başka bir düşünce içerisine gireyim” diye konuştu.

“Transfer yasağı getirebilecek 3 milyonluk bir dosya var”

Samsunspor'un transfer yasağı getirebilecek 3 milyonluk bir dosyası daha olduğunu hatırlatan Tutu, şunları söyledi:

“Samsunspor Kulübü bu ara transfer döneminde 4 milyon 700 bin lira ile başlayıp 9 milyon 800 bin lira ile sonuçlandığı bir transfer yasağını çözdü. Bu 9 milyon 800 bin liranın dışında Samsunspor'un deminde bahsettiğim, 8 milyon lira civarında bir futbolcu borcu kaldı. Samsunspor kulübünün de sene sonu itibari ile 30 Haziran'a kadar transfer yasağını engelleyebilecek şekilde muhasebecimiz ve kulüp avukatımızın yaptığı anlaşmalar sonunda 3 milyon lira civarında bir dosyanın, nasıl bu sene devre arasında 10 milyona yakın bir dosya geldiyse 3 milyon lira civarında bir dosyanın transfer yasağı getirebileceği kaygısı var bizde. Ama ben kendi adıma da yönetimim adına da söylüyorum, Samsunspor Kulübü için 3 milyon lira transfer yasağını çözmek, çok büyük bir sorun teşkil etmez. Samsunspor bugünkü kadrosuna hocasından alacağı raporla birlikte beraber oturup iyi bir çalışmayla bir dahaki sene bu şehri çok iyi temsil edecek, bir dahaki sene Samsunspor takımını şampiyonluğa oynatacak, bu yeni stadıyla bu muhteşem stadıyla bir ekibi kuracağına inanıyorum. Bu transfer yasağı geldi, gelecek, kapatıyor ile uğraşacak zamanımız da hiç yok, hiçbirimizin olmasın çünkü onları bu şehir bugün nasıl 10 milyon lirayı çözdüyse o günde 3 milyon lirayı çok rahatlıkla çözer. Çünkü 2010 – 2011 sezonunda geçmiş dönemde ben başkanlık yaparken de o zamanda gene yaklaşık 3 milyon liraya yakın bir transfer yasağını kaldırmıştık, bence öyle sorun olacak bir borç, bu camia için değil.”

Başkan Tutu basın açıklamasının ardından yeni stadı gezdi.