Samsunspor Stadı, 15 gün sonra hazır

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk, yapımı geciken Samsunspor Stadyumu için, “Sürenin 4 ya da 5 ay gerisindeyiz. Bu stat şu anda 10-15 gün sonra maç oynanabilecek durumda bulunuyor” dedi.

Spor Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk, Samsunspor'un inşaatı devam eden yeni stadyumunda incelemeler yaptı. Stadın son durumu hakkında açıklamalarda bulunan Dursun Türk, bitmesi planlanan sürenin 4-5 ay gerisinde olduklarını ancak stadın 15 gün sonra maç oynamaya hazır hale gelebileceğini söyledi.

“Sürenin 4 ya da 5 ay gerisindeyiz”

Stadın bitirilmesi konusunda belirlenen sürenin 4-5 ay gerisinde olduklarının altını çizen Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk, “Bu stadyum çok detaylı ve mimarisi çok zor bir stadyum. Biz Samsun stadyumunu yaparken her kesimi dinledik. Koltuklarda yazan Samsunspor isminin gölgelendirilmesi için 5 bine yakın mail aldık ve bunu değerlendirdik. Stadın gerçek kapasitesi 35 bin 800 kişi. İnşaata kötü bir mevsimsel dönemde başladık. Bu inşaatların muhtemel yapım süresi 3 yıldır. Eskişehir ve Beşiktaş stadyumlarında maç oynanıyor ama onlarda bile zaman zaman eksikleri gidermek için çalışmalar yapılıyor. Derdimiz, burada maç oynatmaya başlatıp, arkada maç anında çok rahatsız etmeyen eksikleri de peyderpey tamamlayalım istiyoruz. Bu stadın 8 ay projesi sürdü. Biz bu sürenin 4 ya da 5 ay gerisindeyiz. 4 ay kaybettik. Bu süre kulüpler için çok önemli. Belki de devre arasında bile maç oynamaya başlatmalıydık. Burada sıkıntı olmayan tek şey paradır. Bu stat para yüzünden gecikmedi. Bu ya yapımcıların ya da çok sayıda stada aynı anda başladığımız için olabilir. Biz 1 yatırım döneminde ABD'den sonra en fazla stat yapan ülkeyiz” diye konuştu.

“Stadı hibrit değil İtalya'dan gelen normal çim yaptık”

Stadyumu hibrit çim yapmaktan vazgeçtiklerini vurgulayan Dursun Türk, “Bu stattaki çimleri, stadı devre arasında açmayı planladığımız için İtalya'dan özel olarak getirttik. 29 tırla beraber geldi. Hibrit çim, normal çimlerin üzerine metre kareye 2 bin tane 20-25 santim iğnelerle çakılması demektir. Bunu 1 hafta sonra maç oynatmanız gerekirse yaparsınız. Bu çimin kökünü salmasına sabredemezseniz hibrit yaparsınız. Hibrit çimin bakımı, normal çimin bakımından daha masraflı. 3 sene sonra hibriti sökmek zorundasınız. Çünkü hibritin üstündeki yapay iplikler dışarıya doğru çıkıyor ve altta kalıyor. 3 yıl sonra hibrit çimler iş göremez halde oluyor. Bizim çimimiz bu gecikmeden dolayı kökünü tamamen toprağa saldı. Bizim zeminle ilgili hiçbir problemimiz yok. Bu çimi iyi halde tutmak için 2 milyona yakın yapay güneş panelleri aldık. Çim traktörleri aldık. Bütün statlarda bunu yaptık” şeklinde konuştu.

“Stat 15 gün sonra maç oynanacak durumda”

Stadın tüm gecikmelere rağmen 15 gün sonra maç oynamaya hazır hale gelebileceğini ifade eden Türk, “Bu stadın belki 1 yıl maç oynanırken eksikleri giderilecek. Diğer statlarda olduğu gibi. Yarın ışıkların çizgileri çizilecek. Işıklar ayarlanacak. Koltuklar bu hafta içinde tamamen bitecek. Dışarıdaki alanları da yapıyoruz. Elektronik bilet sistemini taşımamız lazım. Samsunspor, en son haftadan 1 gün sonra Giresunspor maçını oynadığı akşam elektronik bilet sistemini eski stattan söküp buraya taşımamız lazım. Son maçla arasında 15 gün gibi bir süre var. Elektronik bilet olmadan TFF maç oynatmaya izin vermiyor. Ondan dolayı net bir tarih veremiyoruz. Yarın asfalt yapımı başlayacak. Soyunma odaları geldi. Numaralama çalışmaları devam ediyor. Bu stat şu anda 10-15 gün sonra maç oynanabilecek durumda bulunuyor. En azından zemin, soyunma odaları ve seyirci girişleri öyle. Son maçın burada oynanması konusunda kulüple de görüşmeler yapacağız. Sportif başarı açısından belki de son maçı burada oynamak istemeyebilirler” ifadelerini kullandı.

Daha sonrasında basın mensuplarıyla stadı gezen Samsunspor Başkanı İsmail Erkurt Tutu, son durum hakkında bilgiler verdi. Başkan Tutu, verdiği bilgilerde şunları söyledi:

“Böyle bir stat Türkiye'de başka kimse de yok. 2 tane misafir takım için asil ve yedek soyunma odası, Samsunspor için asıl ve yedek soyunma odası, AVM'nin altında da 8 tane soyunma odası var. Soyunma odalarının arkasında da ısınma odaları var. Bu soyunma odaları hem olimpiyatlar hem de uluslararası müsabakalar için yapıldı.”Yapımı devam eden stadyumda 19 adet asansör bulunurken, stadın aylık maliyetinin ise 150 bin TL civarında olduğu söylendi.