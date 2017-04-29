Selçuk İnan çılgına döndü! Kapıları tekmeledi

Türk Telekom Arena 23 Nisan Pazar günü Türk Telekom Arena'da oynanan ve Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği maç sonrasında Sar kırmızılı ekibin kaptanı Selçuk İnan karşılaşması sonrasında çok sinirlendi.
Fenerbahçe'nin deplasmanda aldığı bu galibiyet sonrasında Selçuk İnan adeta çılgına döndü
Maçın son düdüğüyle birlikte soyunma odasının yolunu tutan futbolculardan Selçuk İnan sinirlerine hakim olamadı ve soyunma odasına giden koridorlardaki kapıları tekmeledi.
Galatasaray kaptanını bu denli sinirli bir halde görenler oldukça şaşırdı.
Galatasaray'ın kaptanı derbide alınan mağlubiyet sonrası epey sinirliydi.