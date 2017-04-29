Spor Toto Akhisar Stadyumu yükseliyor

Akhisar Belediyespor'un yeni stadı olan Spor Toto Akhisar Stadyumu inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor.

Akhisar Belediyesi tarafından ihale edilen ve sponsoru olan Spor Toto Teşkilatının ismi verilen Akhisar Stadyumu’ndaki inşaat çalışmaları taraftarın da yüzünü güldürüyor.

Spor Toto Akhisar Stadyumu’nun sosyal medya hesabından güncel fotoğraf ve bilgileri paylaşılırken, stadyum etrafındaki hareketlenmeler de çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlediğine işaret ediyor. Stadyum inşaatının ilk ihalesi 5 Kasım 2013 yılında yapılırken, ihaleyi alan firmanın 21 Aralık 2015 yılında sözleşme gerekçelerini yerine getirmemesi sebebiyle iş akdi feshedilmişti.

Hukuki sürecin sona ermesi ile birlikte 22 Mart 2017 tarihinde tekrar ihale çıkılmış, 71 milyon 240 bin TL'ye May İnş. Taah. Ltd. Şti'ne yer teslim yapılmış ve çalışmalar başlamıştı. Çalışmaların başladığı 38 gün içerisinde yüklenici firma Sakarya'da kurulan demir çelik fabrikasında çelik çatı yapımına ve İzmit’de de hibrit çim çalışmalarını aynı anda sürdürüyor.

Yüksek gerilim hatlarının döşenmesi ve çatıların konulacağı blokların yapımının bitiminin ardından çelik çatıların ilk parçaları stadyum inşaatına giriş yaptı.

Yüklenici firma sorumlusu Rehber Aşan, stadyumu yeni sezona yetiştireceklerini ve çalışmaların hızla ilerlediğini kaydetti. Stadyum inşaatının yanında ayrıca spor salonu inşaatının da çalışmalarını aynı anda sürdürdüklerini ifade eden firma yetkilisi Aşan, şuanda çalışma planlarında sapma olmadığını belirtti.