Yakovos Bilek ve Obradovic

Türk spor camiası basketboldan ardı ardına gelen güzel haberlerle moral buldu. Eurolegue Final Four mücadelesinde Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş gururumuz, umudumuz oldular. En az birisinin finale çıkmasını ve kupanın sapından asılmasını istiyoruz ki bu da muhtemelen sarı-lacivertliler yani yaşayan basketbol efsanesi Obradovic'in çalıştırdığı Fenerbahçe Ülker olacak.

Ve inşallah kupayı kaldırarak da futbolda, atletizmde yüzü gülmeyi bırak kızaran bu millete bir nebze olsun moral olacaklar. Daha önemlisi, umarım Obradovic Türk basketbolunda başlattığı devrimi sürdürecek ve Yakovos Bilek'e ‘yaptırılmayanı' yapacak.

Yakovos Bilek kim mi? Tam da bu günlerde okunması gereken birisi. Bu toprakların çocuğu olmasına rağmen beceriksiz idareciler yüzünden 6-7 Eylül olayları sonrası ülkeyi kızları için terk etmek zorunda kalan ve Almanya'ya yerleşip basket topunu görünce ‘bu ne diye' soran Almanlara basketbolu öğreten adam. Türk basketbolunun ilk oyuncu ve hakemlerinden. Gerçek anlamda bir efsane. Hayatı ise gerçekten ibretlik. Hele olayların sorumlusu Adnan Menderes'e yazdığı bir mektup var ki inanın oturup hüngür hüngür ağlarsınız. Tıpkı 21 Mayıs Pazar gecesi sevinçten ağlamak gibi.… Haydi Obradovic, Yakovos'a yaptırılmayanı sen yap.