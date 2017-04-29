Yeni Malatyaspor 1 -0 Göztepe / Maç özeti

Evkur Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig’in 30. haftasında evinde karşılaştığı Göztepe’yi 1-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor, Malatya İnönü Stadı'nda Göztepe ile karşılaştı. Mücadeleyi Malatyaspor 72. dakikada Murat Akça’nın kaydettiği golle 1-0 kazandı. Puanını 57 yapan lider Malatyaspor en yakın rakibi Eskişehirspor ve Sivasspor’a 5 puanlık fark attı ve son 4 haftada büyük bir avantaj sağladı.

Yeni Malatyaspor 1 -0 Göztepe

Stat: Malatya İnönü Stadyumu

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Esat Sancaktar xx, Hakan Yemişken xx

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir xxx, Caner Arıcı xx, Sedat Ağçay xxx, Michael Pereira xx, Azubuıke xxx, Sadık xxx, Dialiba xxx (dk. 86 Yiğitcan x), Murat Akça xxx, Rahman Buğra xxx, Murat Yıldırım xx (dk. 69 İrfan xx), Ayite x (dk. 75 Eren xx)

Yedekler: Hakan, Mehmet Sak, Yiğitcan Erdoğan, İrfan, Mba, Ahmet Aras, Eren

Teknik Direktör: İrfan Buz

Göztepe: Günay xxx, Emre Can x, Leo xx, Hakan Barış x (dk. 55. Kobakhidze x), Adıs Jahovıc xx, Gosso xx, Tanju xx, Segbefia xx, Halil x (dk. 81 Sinan x), Lokman x, Tayfur x (dk. 77 Emre Aygün x)

Yedekler: Mehmet Göktuğ, Soner, Emre Aygün, Umut, Kobakhidze, Sinan, Canberk

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Gol: Murat Akça (dk. 73) (Evkur Yeni Malatyaspor)

Kırmızı Kart: Lokman (dk. 90) (Göztepe)

Sarı kartlar: Azubuike, Murat, Rahman Buğra, Sadık (Evkur Yeni Malatyaspor), Tanju, Emre Can, Leo (Göztepe)