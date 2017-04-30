1907 ÜNİFEB Necip Okaner’in mezarını yeniledi

1907 ÜNİFEB (Üniversiteli Fenerbahçeliler Birliği), Fenerbahçe Kulübü üç kurucu üyesinden birisi olan Necip Okaner’in İzmir’in Bornova İlçesi'nde bulunan Kokluca Mezarlığı'ndaki mezar yerinin yenilenmesi çalışmalarını üstlendi.

Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte 30 Nisan Pazar Günü saat 13.00'te yenilenen mezarı başında yapılan bir tören ile Fenerbahçe’nin değerli kurucusu Necip Okaner anıldı.Fenerbahçe Spor Kulübü, 1907 Fenerbahçe Derneği ve 1907 ÜNİFEB çelenklerinin kabir başına konulmasıyla başlayan anma töreni, 1907 ÜNİFEB Derneği adına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emir Akkaya'nın topluluğa kısa bir konuşması ile devam etti. Akkaya, 1907 ÜNİFEB olarak, Fenerbahçe tarihine sahip çıkacak çalışmalara devam edileceğini vurguladı. Sonrasında 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu adına söz alan Rıfat Perahya, 1907 ÜNİFEB’in Fenerbahçe tarihi alanında yaptığı çalışmaların çok değerli olduğuna değindi. Kabir ziyareti ve anma töreni okunan duaların ardından son buldu.

Prof. Dr. Necip Okaner (1892-1959) kimdir?

Fenerbahçe’nin 3 numaralı kurucu üyesidir. Fenerbahçe’nin kurulduğu Moda’daki evin sahibidir. Ayrıca iki sene boyunca defans mevkiinde oynamıştır.

Kurtuluş Savaşı yıllarında verdiği hizmetlerden dolayı İstiklal Madalyası'na layık görülmüştür. 1926 yılında askeriyeden istifa ettikten sonra Ege Üniversitesi’nde Dil Fakültesi’nde İngilizce profesörlüğü ve Balıkçılık Enstitüsü Müdürlüğü görevlerini yerine getirmiştir.