Abdullah Avcı: Şampiyonluk hikayesiyle yola çıkmadık ama…

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş galibiyetini yayıncı kuruluşta değerlendirdi.

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş’ı sahasında 3-1 yenen Başakşehir’de teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşma sonrasında yayıncı kuruluşta açıklamalarda bulundu.

Avcı, Beşiktaş ile ligin ilk yarısında oynadıkları maçtan dersler aldıklarını ayrıca şampiyonluk yolunda da dimdik duruklarını belirterek şu ifadeleri kullandı;

“Sistem takımı olmak ve bunu geliştirmek önemli. Oyuncu kalitesi her zaman maç kazandırmaz ama sistem kalitesi çok şey kazandırır. Beşiktaş ligin en geniş alanda oynayan takımı. Bu yüzden oyuna baskıyla başladık. İlk maç bize çok doğru fotoğraflar çıkarmıştı. Baskıyla başlayıp bununla beraber sonuç almak önemliydi. Gol bulmak özgüvenimizi arttırdı. Beşiktaş takımı ayağı düzgün oyunculardan kurulu. Bloklar arasındaki mesafeyi daralttık.

Baskının sonucunda 18 dakika sonunda skor bizim oldu. İkinci yarı golle başlayabilirdik, oyun dengeli gitti. Sahanın merkezinde doğru durduk. Bekir İrtegün 3 aydır oynamıyor. Kendisine teşekkür etmek istiyoruz. Attamah zaman zaman stoper oynuyor. Holmen bugün 12 km koştu. Bunun karşılığında ligin iyi oynayan iki takımı çok güzel maç izlettik. Dimdik ayakta yarışa devam ediyoruz. Beşiktaş bulunduğu yeri hak eden takım. Avrupa’da bugün yarı final oynayabilirdi.

Şampiyonluk hikayesiyle yola çıkmadık ama bugün itibarıyla bunun sonlandırmak istiyoruz. Bunun keyfini çıkarmak lazım. 29. haftada bizim kulübümüz iki kulvarda devam ediyorsa iyidir. Sonu ne olursa olsun çok keyifli bir sezon geçiyor.”