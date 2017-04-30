Adanaspor 2-5 Antalyaspor / Maç özeti

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Antalyaspor, deplasmanda karşılaştığı Adanaspor'u 5-2 mağlup etti. Bu sonucun ardından kırmızı beyazlı takım, puanını 46 yaparak Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürdü. Ev sahibi takım 20 puanla ligin son sırasında kaldı. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, gelecek hafta Başakşehir'i sahasında ağırlayacak. Turuncu beyazlı ekip ise, Ankara'da Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak.

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Antalyaspor, deplasmanada Adanaspor ike karşı karşıya geldi. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede hakem Alper Ulusoy düdük çaldı. Maçtaki gol perdesi 22’de açıldı. Antalyaspor uzun süre sonra atağa çıktı. Ramon Motta’nın soldan ortasında Deniz Kadah kale önünde kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi: 0-1.

28’de Kamerunlı yıldız sahneye çıktı. Adanaspor, Magaye ile gole yaklaştı ancak Ferhat çıkardı. Sonrasında hızlı hücuma çıkan Antalyaspor’da Deniz Kadah’ın pasında topla buluşan Eto’o, topu sürdü, çerçeveyi görüp vurdu golünü attı: 0-2.

33’te ilk yarının skorunu belirleyen sayı geldi. Antalyaspor açıldı! Köşe vuruşunda kafayla indirilen topa sol ayağıyla vuruşunu yapan Eto’o, topu fileler ile buluşturdu: 0-3.

56’da hat-trick şov geldi. Antalyaspor atağında sağ kanattan gelen topu Charles’e bırakan Eto’o, atağın devamında topu önünde buldu ve vuruşunu gerçekleştirdi. Topu filelerle buluşturan Kamerunlu, kendisinin üç, takımının dördüncü golünü kaydetti: 0-4.

74’te izleyenleri büyüleyen bir olay yaşandı. Antalyaspor’un yıldızı El Kabir, nefis bir gole imza attı. Sağ kanattan Celustka’nın içeri gönderdiği ortada El Kabir, harika bir röveşata golüne imza attı: 0-5.

85’te teselli golü geldi. Sol kanattan içeri gönderilen pasa hızla hareketlenen Roni, topa vuruşunu yaptı. Top son olarak Sakıb’a çarptı: 1-5. Maçın bitimine dakikalar kala Ahmet Bahçıvan uzaktan şutunu denedi, kaleciden dönen topu Ahmet Dereli tamamladı ve Adanaspor, farkı üçe indirdi: 5-2.

Bu sonucun ardından kırmızı beyazlı takım, puanını 46 yaparak Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürdü. Ev sahibi takım 20 puanla ligin son sırasında kaldı. Rıza Çalımbay’ın öğrencileri, gelecek hafta Başakşehir’i sahasında ağırlayacak. Turuncu beyazlı ekip ise, Ankara’da Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

İLK YARIDAN DAKİKALAR

4. dakikada Adanaspor'da Bekir'in yerden pasında Roni'nin şutunda top kaleci Ferhat'ta kaldı.

10. dakikada Antalyaspor'da Eto'o'nun uzaktan sert şutunda top yandan az farkla auta çıktı.

22. dakikada Antalyaspor'da Motta'nın ortasında Deniz'in kafa vuruşunda topu ağlarla buluşturdu. 0-1.

25. dakikada Adanaspor'da Roni'nin pasında Magaye'nin cepheden sert şutunda kaleci Ferhat tehlikeyi uzaklaştırdı.

27. dakikada Antalyaspor'da Eto'o çalımlarla ceza alanına girdi plasesinde topu filelerle buluşturdu. 0-2.

32. dakikada Antalyaspor'da Motta'nın köşe vuruşunda Celuska kafa vuruşunu ile arka tarafa aşırttı yakın mesafeden Eto'o'nun şutunda top ağlarla buluştu. 0-3.

MAÇ KADROSU

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

52. dakikada Antalyasor'da Motta'nın çaprazdan şutunda top kaleci İtanje'de kaldı.

56. dakikada Antalyaspor'da Charles şutunda kaleci İtanje'den topu tamamlayan Eto'o topu ağlarla buluşturdu. 0-4.

68. dakikada Antalyaspor'da Drole kaleci ile karşı karşıya kaldığı net pozisyonda İtanje yere yatarak topun sahibi oldu.

74. dakikada Antalyaspor'da Celustka'nın sağ kanattan ortasında Kabir'in şık volesinde meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 0-5.

85. dakikada Adanaspor'da Ahmet Dereli'nin yerden ortasında Roni'nin plasesinde topu filelerle buluşturdu. 1-5.

90. dakikada Adanaspor’da Ahmet Bahçıvan’ın şutunda kaleci Ferhat’tan dönen tou tamamlayan Ahmet Dereli topu ağlarla buluşturdu. 2-5.

ISI HARİTASI