Advocaat Şener’in yaptığı hata hakkında konuştu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Kadıköy'de 2-1 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy’de Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup etti. Maçtan sonra sarı lacivertli ekibin teknik direktörü Dick Advocaat önemli değerlendirmelerde bulundu.

Hollandalı teknik adam, “Aslında karşılaşmadan önce biliyorduk. Bu maç rakibimizin ligde kalma yolunda son şansıydı. Beklentilerimizi karşılayan bir rakip ile karşılaştık. Maçında başında öne geçtik. Kolay olacağını düşündük. Şener’in yaptığı hatayla Çaykur Rizespor, maça denge getirdi. Şans da biraz yanımızdayı ve maçı kazandık” dedi.

Şener’in yaptığı hataya ilişkin açıklama yapan deneyimli çalıştırıcı, “Aslında rakibin attığı golden sonra Şener’in biraz dengeyi kaybettiğini gördük. O pozisyona takıldı. Bu seviyede yapılmaması gereken bir hataydı. Şener’in arka adelesinde sıkıntı vardı. O yüzden oyundan çıktı. Ozan mücadelede iyi bir iş çıkardı. Ama Ozan bir sağ bek değil” ifadelerini kullandı.

Son olarak maçta Fenerbahçe’nin gollerini atan Sow hakkında yorum Advocaat, “Moussa Sow bir kanat oyuncusu. Emenike’yi oyuna aldığımız zaman Sow gol attı. Ligin ilk yarısında çok fazla maçta oynadı. Sonra 6 hafta oynamadı. Afrika Kupası’ndan dolayı. O dönem fizik olarak iyi değildi” diyerek sözlerini noktaladı.