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BEŞİKTAŞ
30 Nisan 2017 19:02
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
3 - 1
BEŞİKTAŞ
MAÇ ÖZETİ
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Atiba stattan sekerek ayrıldı

Medipol Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan Beşiktaş’ın Kanadalı futbolcusu Atiba, stadı sekerek terk etti.
22:2830 Nisan 2017
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Atiba stattan sekerek ayrıldı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda karşılaştığı Medipol Başakşehir'e 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmada siyah-beyazlılar adına üzücü bir olay yaşandı.

Mücadelenin 45. dakikasında sakatlanan Atiba, oyuna devam edemedi. İlk devrenin sonlarında sakatlanarak oyundan çıkan Atiba, yerini Tolgay’a bıraktı. Deneyimli oyuncunun maçın ardından stadı sekerek terk etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Kanadalı yıldız futbolcunun haftaya Vodafone Arena'da oynanacak Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı ise hafta içerisinde yapılacak tetkiklerden sonra netleşecek.

Etiketler
Başakşehir beşiktaş spor toto süper lig
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