Beşiktaş ve Başakşehir’in kalan maçları

Süper Lig'in flaş takımı Başakşehir, Beşiktaş galibiyeti ile birlikte şampiyonluğa tekrar ortak oldu. İki takımın kalan fikstürü, oynayacağı son maçlar şampiyonu belirleyecek.

Süper Lig’de Başakşehir, Beşiktaş’ı Vodafone Arena’da yenerek şampiyonluk ümitlerini sürdürdü. Bu kritik skor sonrasında gözler iki takımın da kalan maçlarına çevrildi. Kalan maçlara bakıldığında Başakşehir’in fikstür avantajının olduğu görülüyor.

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Süper Lig’in bitimine 5 hafa kala Beşiktaş’ın ve Başakşehir’in oynayacağı maçlar şu şekilde:

BEŞİKTAŞ:

Beşiktaş – Fenerbahçe (E)

Bursaspor – Beşiktaş (D)

Beşiktaş – Kasımpaşa

Gaziantepspor – Beşiktaş (D)

Beşiktaş – Osmanlıspor (E)

BAŞAKŞEHİR

Antalyaspor – Başakşehir (D)

Başakşehir – Gençlerbirliği (E)

Trabzonspor – Başakşehir (D)

Başakşehir – Adanaspor (E)

Kayserispor – Başakşehir (D)