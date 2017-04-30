Beşiktaş ve Başakşehir’in kalan maçları

Süper Lig’de Başakşehir, Beşiktaş’ı Vodafone Arena’da yenerek şampiyonluk ümitlerini sürdürdü. Bu kritik skor sonrasında gözler iki takımın da kalan maçlarına çevrildi. Kalan maçlara bakıldığında Başakşehir’in fikstür avantajının olduğu görülüyor.
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Süper Lig’in bitimine 5 hafa kala Beşiktaş’ın ve Başakşehir’in oynayacağı maçlar şu şekilde:
BEŞİKTAŞ:
Beşiktaş – Fenerbahçe (E)
Bursaspor – Beşiktaş (D)
Beşiktaş – Kasımpaşa
Gaziantepspor – Beşiktaş (D)
Beşiktaş – Osmanlıspor (E)
BAŞAKŞEHİR
Antalyaspor – Başakşehir (D)
Başakşehir – Gençlerbirliği (E)
Trabzonspor – Başakşehir (D)
Başakşehir – Adanaspor (E)
Kayserispor – Başakşehir (D)