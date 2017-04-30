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30 Nisan 2017 19:00
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Beşiktaş’ın borcu belli oldu

Beşiktaş Divan Kurulu’nda siyah-beyazlı kulübün borcu açıklandı. Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş.’nin toplam borcu 1 milyar 760 milyon 455 bin TL olarak açıklandı.
12:3230 Nisan 2017
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Beşiktaş’ın borcu belli oldu

Beşiktaş Divan Kurulu toplantısında Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, siyah-beyazlı kulübün toplam borcunu açıkladı. Açıklanan rakamlara göre Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 790 milyon 623 bin 172 TL, Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş.'nin de 969 milyon 832 bin 216 TL borcunun olduğu belirtildi. Siyah-beyazlıların toplam borcu ise 1 milyar 760 milyon 455 bin 388 TL olarak açıklandı. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 108 milyon 981 bin 279 TL, Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş.'nin de 102 milyon 942 bin 898 TL alacağı bulunuyor. Kulübün toplam alacağı ise 211 milyon 924 bin 177 TL olarak açıklandı.

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