Beşiktaş’ta derbi öncesi ceza kartı!

Başakşehir maçında sarı kart gören Dusko Tosic, Fenerbahçe derbisinde yok!

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Başakşehir’e konuk olan Beşiktaş’ta savunma oyuncusu Dusko Tosic, cezalı duruma düştü. Maçın 39. dakikada Visca’ya faul yapan Tosic sarı kart gördü ve bu sezon 2. kez cezalı duruma düştü.

Siyah-beyazlı oyuncu Fenerbahçe ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

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