Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
BEŞİKTAŞ
30 Nisan 2017 19:02
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
3 - 1
BEŞİKTAŞ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Beşiktaş’ta derbi öncesi ceza kartı!

Başakşehir maçında sarı kart gören Dusko Tosic, Fenerbahçe derbisinde yok!
19:4630 Nisan 2017
0
Beşiktaş’ta derbi öncesi ceza kartı!

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Başakşehir’e konuk olan Beşiktaş’ta savunma oyuncusu Dusko Tosic, cezalı duruma düştü. Maçın 39. dakikada Visca’ya faul yapan Tosic sarı kart gördü ve bu sezon 2. kez cezalı duruma düştü.

Siyah-beyazlı oyuncu Fenerbahçe ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

30 Nisan 2017 Fenerbahçeli yıldız Beşiktaş derbisinde cezalı! Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal, Rizespor karşısında gördüğü sarı kartla Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü. İlgili Haberi Oku

Etiketler
beşiktaş Duşko Tosic spor toto süper lig
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER