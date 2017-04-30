Boluspor’dan play-off galibiyeti!

Göztepe, Giresunspor ve Ümraniyespor'un puan kaybettiği haftada Boluspor, Balıkesirspor'u deplasmanda 2-1 yenerek play-off hattına girdi.

TFF 1. Lig’in 30. hafta müsabakasında Balıkesirspor sahasında Boluspor ile karşı karşıya geldi. Müsabaka 2-1 Boluspor’un üstünlüğü ile bitti. Bu galibiyetle play-off hattındaki puan kayıplarının iyi değerlendiren konuk takım 47 puanla 6. sıraya yükseldi. Ev sahibi takım ise 36 puanla 9. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Balıkesirspor atağında Burak Çalık şutu çekti, top yandan auta gitti.

8. dakikada ceza sahası içinde topu bulan Burak, topu ağlarla buluştu. 1-0

27. dakikada Rydell Poepon kafa vuruşuyla takımına beraberliği getiren golü attı. 1-1

54. dakikada Santos’un pasına cevap veren Chukwuma ceza sahası içinden attığı topu ağlarla buluşturdu. 1-2

63. dakikada Boluspor adına penaltı vuruşunu yapan Andre Santos’un şutunu kaleci kurtardı.

Stat: Balıkesir Atatürk Statı

Hakemler: Süleyman Abay, Mehmet Kapkuhan, Candaş Elbil

Balıkesirspor: Vukovic, Oğuzhan, Eray (Rahmi dk. 90), Nizamettin, Cüneyt, Burak, Doğa (Mehmet dk. 56), Glumac, Bülent, Foxi (Çağatay dk. 72), Abdulkadir

Boluspor: Melih, Alim, Özgür, Poepon, Chukwuma (Abdulkadir dk. 72), Ramazan, Guido (Mitchell dk. 89), Furkan, Santos (Hakan dk. 80), Kadir, Cengiz

Goller: Burak (dk. 8) (Balıkesirspor), Poepon (dk. 27), Chukwuma (dk. 54) (Boluspor)

Sarı Kartlar: Bülent, Oğuzhan, Glumac, Abdulkadir (Balıkesirspor), Alim, Abdulkadir (Boluspor)