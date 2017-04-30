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GENÇLERBİRLİĞİ
29 Nisan 2017 19:03
TRABZONSPOR
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GENÇLERBİRLİĞİ
MAÇ ÖZETİ
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Büyük balık kaçtı

Murat ÖZDEMİR yazdı...
11:3630 Nisan 2017
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Büyük balık kaçtı

Şunu belirtmekte fayda var. Dün bir kez daha gördük ki, Beşiktaş mağlubiyeti peri masalının bitmesine neden olmuş. Trabzonspor, Gençlerbirliği önünde çok kritik bir maça çıkmıştı. Alınacak bir galibiyet, 4.'lük hatta 3.'lük yarışında bordo-mavili ekibe büyük avantaj sağlayabilirdi. Galibiyet, Trabzon'un hakkıydı ama bu skorla büyük balık kaçtı.

Gençlerbirliği gibi dişli bir takım önünde Trabzonspor savunmasında önemli pozisyonlar vermedi. Üstün oynadı, tehlikeli ataklar da üretti ancak sonu gelmedi. Maçın kırılma anı Rodallega'nın ikinci yarının hemen başında kaçırdığı gol pozisyonuydu. Okay'ın sakatlanmasının ardından Yusuf Yazıcı'yı orta alana çekip Castillo'yu oyuna süren Ersun Yanal, oyuna ikinci bir hamle yapma ihtiyacı duymadı.

Her şeyden güzeli karşılaşmanın bitiminde taraftarın takımı alkışlamasıydı. Bu sinerjinin kaybolmaması halinde Trabzonspor gelecek sezon şampiyonluk yarışında iddialı ekipler arasında yer alacaktır.

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