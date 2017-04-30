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Chelsea şampiyonluk yolunu açtı

Lider Chelsea, en yakın takipçisi Tottenham'ın Arsenal ile oynayacağı haftada zorlu Everton'ı deplasmanda 3-0 yenerek şampiyonluk kapılarını açtı!
17:5430 Nisan 2017
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Chelsea şampiyonluk yolunu açtı

İngiltere Premier Lig’in 35. haftasında Everton ile Chelsea karşı karşıya geldi. Goodison Park’taki mücadeleyi Londra ekibi 3-0 kazanarak çok kritik 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

4 puan arkasında bulunan Tottenham’ın Arsenal ile derbiye çıkacağı haftayı değerlendirmek isteyen Chelsea, ilk yarısı golsüz geçen mücadelede Pedro, Cahill ve Willian’ın golleriyle galibiyete uzandı.

Chelsea, Everton’ı 3-0 yenerek oynayacağı son 4 haftaya rahat girdi. Londra ekibi Middlesbrough, West Brom, Watford ve Sunderland ile karşılaşacak.

Everton 35. maçını oynadığı ligde 58 puanla 7. sırada yer alırken, Chelsea 81 puana yükseldi.

Etiketler
chelsea everton ingiltere premier lig
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