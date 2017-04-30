Chelsea şampiyonluk yolunu açtı

İngiltere Premier Lig’in 35. haftasında Everton ile Chelsea karşı karşıya geldi. Goodison Park’taki mücadeleyi Londra ekibi 3-0 kazanarak çok kritik 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.
4 puan arkasında bulunan Tottenham’ın Arsenal ile derbiye çıkacağı haftayı değerlendirmek isteyen Chelsea, ilk yarısı golsüz geçen mücadelede Pedro, Cahill ve Willian’ın golleriyle galibiyete uzandı.
Chelsea, Everton’ı 3-0 yenerek oynayacağı son 4 haftaya rahat girdi. Londra ekibi Middlesbrough, West Brom, Watford ve Sunderland ile karşılaşacak.
Everton 35. maçını oynadığı ligde 58 puanla 7. sırada yer alırken, Chelsea 81 puana yükseldi.