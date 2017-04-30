Dursun Özbek’ten 6.5 saatlik kritik toplantı

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek; Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da, kulüp üyeleriyle bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Galatasaray Spor Kulübü’nün Yıllık Olağan Genel Kurulu’nda konuşma yapan 51 üyenin davet edildiği toplantıda; katılım sağlayan üyelerin sorularını tek tek cevaplayan Başkan Dursun Özbek, “Genel Kurul yaklaşık 12 saat sürdüğü için sorularınızı cevaplayamadım ve o yüzden bu toplantıyı yapma ihtiyacı duydum. Bana Genel Kurul’da sorduğunuz sorular dahil istediğiniz her konuyu sorabilirsiniz. Bütün şeffaflığımla cevaplayacağım. Benim için her Galatasaraylının düşüncesi değerlidir” diyerek sözlerine başladı. 6.5 saat süren toplantıda Başkan Dursun Özbek merak edilen her konuya cevap verdi. Özbek, FETÖ/PDY (Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması) nedeniyle Hakan Şükür ve Arif Erdem başta olmak üzere ihraç oylamaları sırasında neden yerinde olamadığını açıklarken “İnanın Genel Kurul’la ilgili en büyük rahatsızlığım budur. Ancak hayatımda ilk defa tansiyonum 19’a yükseldi ve bu yüzden sağlık ekipleri tarafından müdahale edildiğim sırada oylama olayı gerçekleşti. O anda salonda olup bir konuşma yapamadığım için çok üzgünüm” diye konuştu. Yönetim olarak ertesi sabah beklemeden refleks gösterdiklerini belirten Özbek “Üzerinden 12 saat geçmeden Yönetim Kurulu’nu Pazar günü sabah 9’da topladım ve ihraç kararlarını oy birliğiyle aldık” dedi.

Başkan Özbek; disiplin kuruluna sevklerle ilgili soruya; “Sosyal medyada yazılanlar doğru değil. Kimse yönetimi eleştirdi diye disiplin kuruluna verilmedi. O gün konuşma yapan 51 konuşmacının 45’i yönetim kuruluna eleştiri getirdi. Hanginiz disiplin kuruluna sevk edildi? Disipline verilen 45 kişiden sadece 3’ü. Onların neden verildiğini de size izah edeyim. Ben Dursun Özbek olarak o 3 kişinin söylediklerine alınmıyorum. Ancak oturduğum koltuk 112 yıllık Ali Sami Yen’in makamı. Kişisel olarak bu hakaretleri, alaycı tavırları belki hoş görebilirim. Ama Başkan Dursun Özbek olarak Galatasaray’ın Başkanlık Makamı’na yapılan hakaretleri, alayları kabul edemem. Hanımefendi çıkmış Galatasaray Spor Kulübü Başkanı’na ‘Sıradan bir ilkokul öğrencisinin bile yapabileceği toplama çıkarma işlemlerini bilmediğiniz için’ diye hitap ediyor. Bu üslubu sizin yorumunuza ve değerlendirmelerinize bırakıyorum” diye konuştu.

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ÖZELEŞTİRİ YAPTI

Futbol şubesi için özeleştiri yapan Dursun Özbek; “Futbolda başarılı olamadık. Transferlerde hatalar yaptık. Tenkitlerinize katılıyorum. Talihsiz transferlerimiz de oldu. Transfer ettikten sonra milli takımının hazırlık maçında sakatlanan ve bu yüzden forma giyemeyen oyuncumuz oldu. Ama biz hatalarımızdan ders aldık. Bu sezon aynı hataları tekrarlamayacağız. Galatasaray ruhuna uygun mücadeleyi hiç bırakmayacak dinamik bir kadro oluşturacağız. Galatasaray’da şampiyonluk dışında her sonuç başarısızlıktır ve bunun bilinciyle bir takım kuracağız” şeklinde görüş belirtti.

Galatasaray Sportif AŞ Üyesi Mehmet Özbek ile ilgili sorulara da bütün açıklığıyla cevap veren Başkan Özbek; “Mehmet Özbek 16 senedir bu kulübün bir üyesi… ‘Bir iş adamı', ‘Başkanın kardeşi' diyerek yapılan yorumlara da katılmam mümkün değil. Mehmet Özbek, Florya’da parayı yönetiyor. ‘Transferleri Mehmet Özbek yapıyor’ algısı doğru değil. Bizde transfer süreci şöyle işliyor. Scout ekibi hocamızın ihtiyaç gördüğü mevkilerde bir liste oluşturuyor. Futbol Direktörümüz Cenk Ergün oluşturulan transfer listesindeki futbolcular için görüşmeleri yapıyor. Mehmet Özbek sadece para konusu devreye girdiğinde sürece katılıyor ve mali açıdan sözleşmeleri denetliyor. En son sözü ise Başkan olarak ben söylüyorum” şeklinde konuştu.

Yönetim olarak göreve geldiklerinden bu yana en büyük amaçlarının Galatasaray’ın mali bağımsızlığını kazanması olduğunu belirten Özbek; “Galatasaray’da günü kurtarmak isteyen bir Başkan olsaydım şu an yaşadığımız hiçbir sıkıntıyı yaşamayabilirdim. Riva, Florya, Kemerburgaz, Salon projeleri ile de uğraşmazdım. Galatasaray’ın başkanlık makamı belki de dünyanın en güzel en rahat makamı olurdu o zaman benim için. Dışarıda herkes tanıyor, fotoğraf çektiriyor, imza alıyor. Ama ben olaya hiç böyle bakmadım. Galatasaray’ın benim için anlamı çok daha fazlası. Galatasaray’ın geleceğini kurtarmak için göreve geldim. Kimsenin başkan olmak istemediği bir dönemde projelerimle beraber bu yüce armaya hizmet etmek için başkanlığa soyundum. Galatasaray’ı ayağındaki prangalardan kurtarmak zorundayız. Faiz yükünden ve banka borçlarından bu kulübü çekip çıkarmalıyız” dedi.

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PROJELERLE İLGİLİ BİLGİ VERDİ

Başkan Dursun Özbek, projelerle ilgili de bilgi aktarırken “Riva ve Florya Özhan Canaydın Başkan’ın döneminden bu yana her yönetimin gerçekleştirmek istediği bir proje. Bunun için her gün çalıştık. Defalarca Ankara’ya gidip geldik. Sonunda hayata geçiriyoruz. Ancak henüz 6 ay dolmadan, ilk taksiti aldığımız için ‘Hani nerde geri kalan paralar’ şeklinde eleştiriler duyuyorum. Her şey bu proje için sizden onay istediğim kongrede anlattığım şekilde ilerliyor. Bu Emlak Konut ile bir iş geliştirme ve ortaklık projesi. Bizim Emlak Konut ile yaptığımız anlaşma bu projelerin tamama ermesiyle beraber ortaya çıkacak hasılatın karlılığının bölüşülmesine yöneliktir. Bu karlılığın yüzde 80’i Galatasaray’ın, yüzde 20’si Emlak Konut’a aittir. Daha önce bu konuda ne söylediysem, söylediklerimin arkasındayım. Bu proje Galatasaray’a daha önce belirttiğim seviyede gelir imkanı sağlayacak. Eylül ayından itibaren bu projelerden kasamıza yine para girmeye başlayacak. Ancak burada en önemli nokta insanların sabırlı olması; sabırlı oldukları vakit mali bağımsızlığını kazanmış bir Galatasaray görecekler” ifadelerini kullandı.

Basketbol salonu projesini anlatan Dursun Özbek; “Birçok prosedürü tamamladık. Yakında salon için ruhsatı da alacağız. Sponsor için görüşmelerimiz devam ediyor ve bir noktaya geldik. Sponsor görüşmeleri sonuçlanır sonuçlanmaz bu projemizi de hayata geçireceğiz.” dedi. Erkek Basketbol takımında yollarına Ergin Ataman ile devam etmek istediğini belirten Özbek; “Ergin Hoca çok iyi bir Galatasaraylı ve Türkiye’nin yetiştirdiği en büyük koçlardan biri. Sezon bittiğinde kendisiyle oturup görüşeceğiz, amacımız yola beraber devam etmek” diye konuştu.

Genel Kurul’da bir üyenin “Otel yerine yurt yapsak daha kazançlı olmaz mıyız?” şeklinde yaptığı öneriyi dikkate alıp hemen fizibilite çalışması yaptırdığını açıklayan Dursun Özbek, “Öneriniz için size çok teşekkür ederim. Hiç beklemeden gerekli çalışmayı yaptırdım. Ancak ulaştığımız sonuç; yurt olarak inşa edilirse elde edilecek gelirin istenilen düzeyde olmayacağı şeklinde. Bu tür önerilerinize her zaman açığım ve size bir kez daha çok teşekkür ediyorum” dedi.

2018 Mayıs ayında yapılacak seçimli genel kurulda başkan adaylığı için de üyelerin sorularını cevaplayan Özbek; “Önce Genel Kurul’a sonra da kendime bir hesap verip ancak öyle bir değerlendirmede bulunabilirim. Genel Kurul beni başarısız görürse zaten aday olmam mümkün değil. Kendi aritmetiğimi de mutlaka yapacağım. Artılarıma eksilerime bakıp zamanı geldiğinde bir karar vereceğim. Ancak şu an görev dönemimin bitmesine 1 seneye yakın bir zaman var ve yönetim olarak projelerimizle ilgili yapacak çok işimiz var. Enerjimi şu an sadece bunlara vermek zorundayım” dedi.

Başkan Dursun Özbek, 2018 Mayıs’ta Adnan Öztürk’ün adaylığına dair basında çıkan haberlerle ilgili “Ben bu konuda sanırım yanlış anlaşıldım. Bana gazeteci arkadaşımız tarafından Adnan Öztürk’ün aday olacağı söylenip bu konudaki görüşüm soruldu. Ben de ‘Hayırlı olsun’ demekle yetindim” diye konuştu.

Başkanlık için herhangi bir proje ortaya koyup “Ben Başkan adayıyım” diyen birini henüz görmediğini belirten Dursun Özbek; “Galatasaray Başkanlık makamı çok saygın ve onurlu bir makam. Her Galatasaraylı başkan olmak isteyebilir. Ancak Başkan olmak için projelerinizin olması gerek. ‘Kimse olmazsa ben başkan adayı olurum’ diyenleri de anlamak mümkün değil. Bu söylem kaba tabirle işi ucuzlatıyor” diye konuştu.

Üyelerin fikirlerini ve tavsiyelerini tek tek dinleyip not alan Başkan Dursun Özbek, son olarak her proje fikrine sıcak olduğunu belirtip “En büyük görev Galatasaraylılara düşüyor. Her proje fikrine ve paylaşıma açığım. Bunu da defalarca dile getirdim. Bana bir düşünce ile gelen herkesi dinliyorum. Galatasaray’ı hep beraber ayağa kaldıracağız” diyerek üyelere katılımlarından dolayı teşekkür etti.