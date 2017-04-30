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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
30 Nisan 2017 19:02
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
3 - 1
BEŞİKTAŞ
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Emre Belözoğlu: Yine epey kişiyi üzdük, Allah’a şükür…

Başakşehirli Emre Belözoğlu, Beşiktaş galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu.
21:2130 Nisan 2017
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Emre Belözoğlu: Yine epey kişiyi üzdük, Allah’a şükür…

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş’ı 3-1 yenerek şampiyonluk yarışına yeni bir boyut getiren Başakşehir’de takım kaptanı Emre Belözoğlu, mücadeleyi yorumladı.

Emre’nin yayıncı kuruluştaki sözleri şöyle;

“Beşiktaş iyi takım ama biz sezon genelinde kendi gücümüze göre onların üzerinde mücadele ettik. Galibiyeti hak ettik. Yine epey kişiyi üzdük, Allah’a şükür onlar üzülmeye devam edecek. Biz mücadele ettikçe Allah da bizimle olacak.

Ligin en iyi iyi takımının maçıydı. Beşiktaş’ın yakaladığı pozisyonlar vardı. Bizim de çok net pozisyonlarımız vardı. Kazandığımız için mutluyuz. Bugün başkanımız Göksel Gümüşdağ için oynadık. Onu biraz üzdük geçen hafta. Bizim için çok iyi oldu, çok mutluyuz.”

Etiketler
Başakşehir emre belözoğlu spor toto süper lig
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