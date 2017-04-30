Engelsiz Aslanlar Avrupa şampiyonu!

Galatasaray Tekerlekli Basketbol Takımı, Avrupa'nın 2 numaralı kupası olarak adlandırılan Andre Vergauwen Cup'ta şampiyon oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, Fransa’nın Toulouse şehrinde düzenlenen kupanın finalinde İspanya temsilcisi Amiab Albacete’yi 63-61 yenerek kupanın sahibi oldu. Karşılaşmanın ilk periyotunu 15-8, devreyi 31-28 önde tamamlayan Engelsiz Aslanlar, son periyota 47-38 üstün girdi. Maçı 63-61 galip tamamlayan sarı-kırmızılıar böylece Andre Vergauwen Cup’ın şampiyonu oldu.

Galatasaray Tekerlekli Basketbol Takımı turnuvada Amiab Albacete’ye uzatmada 61-55 mağlup olmuş; ev sahibi Toulouse’u 80-55 mağlup etmişti, Oldham Owls’u ise 66-54 yenerek yarı finale yükselmişti. Engelsiz Aslanlar, yarı finalde Giulianova’yı 77-71 yenip finale çıkmıştı.