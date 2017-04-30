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Eskişehirspor’da imza günü

Eskişehirspor Kulübü tarafından çıkarılan dergiye destek, taraftarı futbolcularla buluşturmak ve takıma moral kazandırmak için düzenlenen imza kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
16:3430 Nisan 2017
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Eskişehirspor’da imza günü

Espark AVM önünde düzenlen Eskişehispor Dergisi imza gününde, Bando Es ES bir gösteri yaptı. Taraftarlar meşale yakarken, futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Uzun kuyrukların oluştuğu imza kampanyasında, Eskişehir Teknik Direktörü Mustafa Denizli, futbolcular Erkan Zengin, Tarık Çamdal, Semih Şentürk, Ruud Boffin, Hasan Hüseyin Acar, Hürriyet Gücer, Dorukhan Toköz, Uğur İnceman, taraftarların aldığı Eskişehir Dergisi’ni ve formaları imzaladı. Dergi satın alan ilk 500 kişiye Mithat Körler'in Eskişehirspor için hazırladığı son CD'si hediye edildi.

Etiketler
eskişehirspor tff 1.lig
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