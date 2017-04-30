Fenerbahçe – Çaykur Rizespor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Kadıköy’de bugün Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçının olduğu haftada rakibini yenerek ikincilik iddiasına bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Peki Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

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