Fenerbahçe – Çaykur Rizespor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Ligde bugün Kadıköy'de Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Karadeniz ekibini yenerek ikincilik iddiasını sürdürmek istiyor. Sırasıyla Kardemir Karabükspor, Akhisar Belediyespor ve deplasmanda Galatasaray'ı yenerek ligde 3 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir – Beşiktaş maçı öncesinde 3 puanı hanesine yazdırarak Şampiyon Ligi hedefine bir adım daha yaklaşmanın peşinde… Kadıköy Ülker Stadı’nda oynanacak olan Fenerbahçe – Çaykur Rizespor maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek.
FENERBAHÇE – ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Saat 16:00’da başlayacak olan Fenerbahçe – Çaykur Rizespor maçı Bein Sports 1’den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11’LER
FENERBAHÇE: Fabiano, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Ozan, Josef, Lens, Alper, Aatıf, Sow
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Fink, Yakoubi, Saadane, İsmael, Robin, Petrucci, Süleyman, Nosa, Özgür, Kweuke