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ÇAYKUR RİZESPOR
30 Nisan 2017 16:00
FENERBAHÇE
vs
ÇAYKUR RİZESPOR
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Fenerbahçe – Çaykur Rizespor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Kadıköy’de bugün Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçının olduğu haftada rakibini yenerek ikincilik iddiasına bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Peki Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
10:4330 Nisan 2017
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Fenerbahçe – Çaykur Rizespor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Ligde bugün Kadıköy'de Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Karadeniz ekibini yenerek ikincilik iddiasını sürdürmek istiyor. Sırasıyla Kardemir Karabükspor, Akhisar Belediyespor ve deplasmanda Galatasaray'ı yenerek ligde 3 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir – Beşiktaş maçı öncesinde 3 puanı hanesine yazdırarak Şampiyon Ligi hedefine bir adım daha yaklaşmanın peşinde… Kadıköy Ülker Stadı’nda oynanacak olan Fenerbahçe – Çaykur Rizespor maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek.

FENERBAHÇE – ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 16:00’da başlayacak olan Fenerbahçe – Çaykur Rizespor maçı Bein Sports 1’den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

FENERBAHÇE: Fabiano, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Ozan, Josef, Lens, Alper, Aatıf, Sow

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Fink, Yakoubi, Saadane, İsmael, Robin, Petrucci, Süleyman, Nosa, Özgür, Kweuke

Etiketler
Çaykur Rizespor Fenerbahçe fenerbahçe çaykur rizespor
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