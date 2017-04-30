Fenerbahçe’de Fabiano Ribeiro oyunu yarıda bıraktı

Fenerbahçeli file bekçisi Fabiano Ribeiro, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maçın 67. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 67. dakikasında Kweuke’ye gol izni vermeyen Fabiano bir sakatlık yaşadı.

Brezilyalı kalecinin tedavisi için oyun durakladı. Yapılan tetkiklerinden ardından oyuna devam edemedi. Deneyimli file bekçisi, sekerek kenara geldi. Sarı lacivertli takımda Ertuğrul Taşkıran kaleye geçti.

Fenerbahçe altyapısından yetişen Ertuğrul kaleye geçerken tribünlerden çok büyük bir destek geldi. Bu arada Fabiano’nun sakatlığından önce Salih de oyuna girmek için hazırlanıyordu ancak değişiklik hakkı dolunca Salih kulübede kaldı.