Fenerbahçe’nin yeni hocası Ümit Özat mı?

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Ümit Özat, Rizespor maçında tribündeydi. Gençlerbirliği'nin bir sonraki hafta sahadaki takımlarla maçı olmamasına rağmen Özat'ın statta bulunması farklı yorumlara sebep oldu.

Fenerbahçe’de Dick Advocaat’ın sezon sonunda takımdan ayrılacak olmasının kesinleşmesinden sonra gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Sarı-lacivertlilerin Çaykur Rizespor ile oynadığı mücadelede tribünde Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat’ın bulunması dikkat çekti.

Gençlerbirliği’nin önümüzdeki hafta Fenerbahçe ile ya da Rizespor ile maçı olmamasına rağmen Özat’ın maçı izlemesi “Acaba Fenerbahçe’ye teknik direktör mü olacak” söylentilerini beraberinde getirdi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, divan kurulunda yaptığı açıklamada Advocaat ile anlaşamadıklarını ve 2-3 teknik direktörle görüşmelerini sürdürdüklerini ifade etti. Fenerbahçe’de bir sonraki teknik adamın yerli olması bekleniyor. Aykut Kocaman’ın yanı sıra Ümit Özat’ın da adı ön plana çıkmaya başladı. Ümit Özat ile başkan Aziz Yıldırım arasında sıcak bir ilişkinin olduğu herkesçe biliniyor.