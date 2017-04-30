Galatasaray kafilesi Bursa’ya gitti

Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray kafilesi, Bursa'ya geldi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 1 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Öğle saatlerinde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ardından feribotla Mudanya’ya geçen kafile, ardından kara yolu ile Bursa’ya hareket etti. Sarı-kırmızılılar daha sonra Bursa'da konaklayacağı otele giriş yaptı. Kafileyi az sayıdaki Galatasaray taraftarı karşılarken, otel çevresinde polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı gözlendi.

Semih Kaya kadroda yok

Öte yandan 26 yaşındaki defans oyuncusu Semih Kaya, arka adalesindeki ağrı sebebiyle tedbir amaçlı olarak Bursaspor maç kadrosuna dahil edilmedi.

Galatasaray’ın Bursaspor maçı kadrosunda yer alan isimler şöyle:

“Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Cenk Gönen, Bruma, Aurelien Chedjou, Hakan Balta, Lionel Carole, Tolga Ciğerci, Filipe Josue, Nigel de Jong, Sabri Sarıoğlu.”