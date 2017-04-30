Galatasaray’a sürpriz sağ bek

Galatasaray'da Eboue’den sonra transfer edilen isimler Sabri Sarıoğlu’nun gölgesinde kalırken, bu kez sağ beke Danimarka ekibi Kopenhag forması giyen Peter Ankersen alınacak.

Sağ beke yapılan transferlerle dikkat çeken Galatasaray, Sabri Sarıoğlu'nun yerine yeni bir isim daha buldu: Peter Ankersen…

Galatasaray`da sezon sonu dev operasyon Sneijder, Podolski, De Jong, Chedjou, Sabri, Hakan, Bruma ve Cavanda ile yollarını ayırması beklenen Galatasaray, bu futbolculara ödediği 17.5 milyon Euro'luk maaştan da kurtulacak. İlgili Haberi Oku

Eboue'den sonra Veysel, Tarık, Cavanda ve Linnes gibi isimlerle bu bölgeyi kapatmaya çalışan sarı-kırmızılılar bir türlü başarılı olamamış ve forma yine çok eleştirilen Sabri Sarıoğlu'na kalmıştı. Danimarka basınında çıkan haberlere göre sarı-kırmızılılar bu kez Kopenhag'ın yıldızı Peter Ankersen'i radarına aldı. Kopenhag forması giyen 26 yaşındaki yıldızı transfer etmek isteyen G.Saray'ın nabız yoklamaya başladığı iddia edildi. Ankersen bu sezon gösterdiği performansla Danimarka'da övgüler alıyor.