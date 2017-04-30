Galatasaray’da sezon sonu dev operasyon

Sneijder, Podolski, De Jong, Chedjou, Sabri, Hakan, Bruma ve Cavanda ile yollarını ayırması beklenen Galatasaray, bu futbolculara ödediği 17.5 milyon Euro’luk maaştan da kurtulacak.

Galatasaray’da Başkan Dursun Özbek, kalan 1 senelik görev süresini tamamlamaya hazırlanırken, gelecek sezonun planlaması da yapılmaya başlandı. Ligde Şampiyonlar Ligi şansını ‘Kaf Dağı'nın' ardına bırakan sarı-kırmızılılarda, Futbol Direktörü Cenk Ergün transfer çalışmalarıyla ilgilenirken Teknik Direktör Igor Tudor da gidecek isimleri şekillendirdi. Ancak bu isimlerden bazıları ile Hırvat hocanın isteği dışında yollar ayrılacak. İlk olarak bilindiği gibi Kobe ile anlaşan Podolski gelecek yılın kadrosunda yer almayacak.

Laurent Blanc geliyor Başarısız sonuçların ardından Hırvat hoca Tudor ile yolunu ayırma kararı alan Galatasaray, PSG'nin eski çalıştırıcısına teklif yaptı. El Mundo Deportivo gazetesi, Blanc'ın Galatasaray'a sıcak baktığını yazdı. İlgili Haberi Oku

Yüksek maaşı nedeniyle Çin'e gönderilmek istenen Wesley Sneijder da yolcular arasında. Sözleşme uzatmayan ve İngiltere'ye gitmek için gemileri yakan Bruma ile de zorunlu olarak vedalaşılacak. Performansları beğenilmeyen De Jong ve Cavanda'dan takım bulmaları istenecek. Yaşı ilerleyen Hakan Balta ve sözleşmeleri sona erecek olan Sabri ile Chedjou da gönderilecek. Yaşanan maddi sıkıntı içerisinde bu 8 futbolcuya senelik garanti ücret olarak ödenen 17.5 milyon Euro da kulübün cebinde kalacak.

YILDIZ ALINACAK MI?

Galatasaray taraftarının en çok merak ettiği konu şu:

“Yeni sezonda birçok isimle yollar ayrılacak ancak yerlerine yıldız isimler alınacak mı?”

Transfer geçmişi başarısız olan Dursun Özbek yönetimi, 2 yılda transfere 32 milyon Euro harcamış, Podolski dışında hiçbir isimden verim alamamıştı. Yeni sezonda bütçede oluşacak rahatlama ile taraftarlar yıldız oyuncu alınmasını istiyor. Bakalım yönetimin hamleleri nasıl olacak?