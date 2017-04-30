Gaziantep BŞB galibiyeti hatırladı

Küme düşme hattında bulunan ve 9 haftadır kazanamayan Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Manisaspor'u sahasında 1-0 mağlup ederek nefes aldı.

TFF 1. Lig’in 30. haftanın kapanış mücadelesinde Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, sahasında konuk ettiği Manisaspor’u 1-0 mağlup ederek 9 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Bu sonucun ardından ev sahibi takım 29 puana yükselerek 16. sırada haftayı tamamladı. Konuk takım ise 33 puanlar 13. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

25. dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi atağında Özgür’ün ceza sahası içine ortasında Uche’nin yarım vole şeklindeki vuruşu az farkla auta gitti.

32. dakikada ev sahibi atağında Özgür sol çaprazdan sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.

46. dakikada ani gelişen ev sahibi atağında Uche’nin pasında topla buluşan Gökhan Alsan penaltı noktası üzerinden vuruşunu yaptı. Kaleci İsmail son anda topu kornere çeldi.

47. dakikada ev sahibinin kullandığı köşe vuruşunda Muhammet ortasını yaptı. Ahmet’in kafa vuruşu meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

50. dakikada konuk ekibin atağında defansın arkasına atılan ara pasta Bahattin sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kalenin yanından auta gitti.

61. dakikada Murat’ın ceza sahası içerisine ortasında Uche’nin vuruşu kaleci İsmail’de kaldı.

65. dakikada konuk ekibin atağında Bahattin, ceza sahasının dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.

72. dakikada defanstan seken topta kaleci ile karşı karşıya kalan ev sahibinde Mehmet vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üst direkten döndü.

86. dakikada ev sahibi atağında Ramazan ceza sahası içinde Manisalı 3 oyuncudan sıyrılır sıyrılmaz vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

Stat: Gaziantep Kalyon Arena

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Samet Çavuş, Mustafa Savranlar

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: Stackhowiak, Uğur, Ahmet, Akakpo, Özgür, Gökhan Alsan, Mehmet, Murat, Muhammet (Erdal dk. 90), Ramazan (Cumali dk. 89) Uche (Keita dk. 90)

Manisaspor: İsmail Şahmalı, Mikic (Sebaihi dk. 46), Fahri, Dimov, Emre, İsmail Haktan, Metin, Ümit, Umut (Perovic dk. 84), Gökhan Sazdağı (Bakaki dk. 63), Bahattin

Gol: Ramazan (dk. 86) (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor)

Kırmızı Kartlar: İsmail Haktan (dk. 90+2), Sebaihi (dk. 90+6) (Manisaspor)

Sarı Kartlar: Ümit, Emre (Manisaspor)