Halil İbrahim Sönmez: Kupada final oynamak istiyoruz

Geçtiğimiz Perşembe günü Ankara’da özel bir hastanede kasık fıtığı ameliyatı olan Atiker Konyaspor futbolcusu Halil İbrahim Sönmez, 1 hafta sonra çalışmalara başlayacağını belirtirken, tek düşüncesinin kupa finalinde ve ligin son haftasında yeniden forma giymek olduğunu söyledi.

Halil İbrahim Sönmez, geçirdiği ameliyat sürecini anlatarak, “10 gündür ağrılarımdan dolayı antrenmanlara katılamıyordum. Doktorumuzla görüştük ve ameliyat olmaya karar verdik. Çift taraflı kasık yırtığı teşhisiyle yatmıştım ve başarılı bir operasyon geçirdim. Şimdi önümde bir haftalık bir dinlenme sürecim var. Bundan sonra yavaş yavaş antrenmanlara başlayacağım. En kısa sürede yeniden takımıma katkı sağlamayı düşünüyorum. Tahminen 20-25 gün içerisinde takıma tam anlamıyla geri dönmeyi planlıyorum. Umarım Ziraat Türkiye Kupası’nda finale kalırız ve bende finalde oynama şansına sahip olurum. Planlamaya göre inşallah işler yolunda giderse ligin son maçında da oynayabilecek duruma geleceğimi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Ligi en iyi yerde bitirip kupada da final oynamak istiyoruz”

Takımın kalan maçlarını da değerlendiren Sönmez, “Ligde inişler çıkışlar olabilir. Bu her takımın başına gelebilecek bir durum. Yaşadığımız durum içerisinde olduğumuz dönemde bence normal. Takımımızın gidişini ben iyi görüyorum. Önümüzde daha 6 lig ve kupada oynayacağımız bir yarı final maçımız var. Ligi en iyi yerde bitirip kupada da final oynamak istiyoruz” diye konuştu.