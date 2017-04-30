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ÇAYKUR RİZESPOR
30 Nisan 2017 16:02
FENERBAHÇE
2 - 1
ÇAYKUR RİZESPOR
MAÇ ÖZETİ
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Hikmet Karaman: Fazla söylenecek bir durum yok

Fenerbahçe deplasmanında son dakika golüyle kaybeden Rizespor’da Teknik Direktör Hikmet Karaman, maç sonunda düzenlenen basın toplantısında, “Bu maç üzerine fazla söyleyecek bir şey yok" dedi.
19:2830 Nisan 2017
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Hikmet Karaman: Fazla söylenecek bir durum yok

Fenerbahçe deplasmanında son dakika golüyle kaybeden Rizespor'da teknik direktör Hikmet Karaman, maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Uzun konuşmaya gerek olmadığını söyleyen Karaman, “Mağlubiyetten sonra fazla uzun boylu konuşacak bir şey yok. Takım olarak kapasitemizin üzerinde oynadık. 1-1'den sonra kaçırdığımız bir pozisyon var. Sadece Kweiuke'nin değil, bu pozisyonda bir futbolcumuz boşa çıksa gol olacak. 90 dakika iyi oynayıp sonrasında 10 kişi kalıp böyle bir sonuç almak son derece üzüntülü bir durum. Sarı kartı olan futbolcunun kalecinin elindeki topa kafa uzatması sonucu böyle bir durum olması normal. Fazla söylenecek bir durum yok bu kadar” ifadelerini kullandı.

Etiketler
Çaykur Rizespor Fenerbahçe spor toto süper lig
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